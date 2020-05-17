Pandemi 1000 TL başvuru ve sonuç linki! 1000 yardım ne zaman verilecek? Herkese 1000 TL!

NASIL BAŞVURULACAK?

TC numarasının son rakamına göre e-devletten başvuru yapılabilecek. Buna göre TC numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar Salı 4 olanlar Çarşamba 6 olanlar Perşembe ve 8 olanlar Cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve Pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek. E-devlete girdikten sonra bu destek başvurusu ilk sayfada bulunabilecek

BAŞVURUDA NEYE BAKILACAK?

e-devletteki başvuru bölümünde kişilere gelirleriyle ilgili sorular sorulurken giderlerine de bakılacak. Gelir gider dengesi ile ilgili bilgiler istenecek. Elektrik su ve doğal gez faturalarının son gelen miktarı sorulacak. Kira gideri, çocuk sayısı ve diğer masraflar hakkında da bilgi alınacak. Böylece kişinin muhtaçlık durumu tespit edilerek yardım yapılacak.