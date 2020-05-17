Kimsenin haberi yok! Emekli olmayana 2135 TL ödeme fırsatı! Emekli değilseniz bile bu parayı alabilirsiniz!

Emekli olmayana 2135 TL ödeme fırsatı vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor. Bu anlamda haberimizde detaylı bilgiler verdik. Sosyal güvenlik sistemi yaşlı ve muhtaç kişilere her türlü desteğin sağlanması için düzenlemeler içeriyor. Bunlardan biri de 65 yaş aylığı (2022 aylığı da deniyor). 65 yaş ve üstü vatandaşlardan bir kısmı kendine yetebilirken, büyük çoğunluğu ise maddi ve manevi her türlü desteğe ihtiyaç duyuyor. Yaklaşık 600 bin kişi bu yardımlar sayesinde temel ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan karşılamaya çalışıyor. Ama bu aylığı alabilmek için bazı koşulların oluşması gerekiyor.
65 YAŞ AYLIĞI NE KADARDIR? NEREDEN ALINIR?
65 yaş aylığına dair ödeme yapılacak miktar her sene belirlenen asgari ücret üzerinden hesaplanır. 2019 yılında aylık 637 TL olarak verilen 65 yaş aylığı, 2020 yılındaki enflasyon oranında zamlanmıştır. Buna göre 2020 yılı içinde 65 yaş aylığı 673 TL olarak güncellenmiştir.
65 yaş aylığına ilişkin ilk ödeme kişilerin ikamet adresinin bağlı olduğu Ziraat Bankası şubelerine yatırılır. Bağlı bulunulan ikamet adresinin yakınında Ziraat Bankası şubesi olmaması durumunda ise maaş PTT şubesinden alınabilir.
65 YAŞ AYLIĞINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?
65 yaş aylığı başvurusu kişilerin ikamet adreslerinin bağlı olduğu kaymakamlıklar üzerinden gerçekleştirilir.
Başvuru sahipleri üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı olan kimlik kartlarıyla kaymakamlıklara bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına müracat ederler.
Kişilerin bizzat başvuru için sağlık durumunun uygun olmaması durumunda ise başvurular vasi aracılığıyla gerçekleştirilir.Başvuru sırasında gerekli vasi kararı yetkilendirilmiş mahkeme aracılığıyla verilen belge ile ispat edilmelidir. İncelemelerin olumlu olarak sonuçlanması durumunda kişilerin irtibat numarasına kısa mesaj ile bilgilendirme yapılmaktadır.
65 YAŞ AYLIĞI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?
Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında emeklilik, dul ya da yetim aylığı almayan veya herhangi bir işte çalışarak gelir elde edemeyen 65 yaş üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yaşlılık aylığı ödemesi yapılır. 65 yaş aylığından yararlanmak için gerekli olan şartlar ilgili yasa gereğince belirlenmiştir.
Kişilerin SSK, BAĞ-KUR ya da Emekli Sandığı sigortalılık statüsünde herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmaması gerekir.
65 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şarttır.
Aylık gelirlerinin tespit edilmesinden sonra hesaplanan kişi başı gelirin asgari ücretin 3'te 1'inden az olması gerekir. 2020 yılı için bu sınır 701 TL olarak belirlenmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu'na kişilerin adına kısa ya da uzun sigorta kollarına ilişkin prim ödemesi yapılmamış olması gerekir.
Düzenli bir gelirin olmaması önemli bir detaydır. Nafaka, dul ve yetim aylığı alanlar bu haktan faydalanamazlar.
Kaymakamlıklara bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından alınan muhtaçlık belgesiyle başvuru yapan kişilerin daha avantajlı olduğunu söylemek mümkündür.
YAŞLILIK AYLIĞINA EK EVDE BAKIM DESTEĞİ DE VERİLİR
%50 ve üzerinde engele sahip olan yaşlı vatandaşlar için evde bakım desteği kapsamında aylık 1.460,71 TL ödeme verilmektedir. Hane içinde yaşayan kişi başına düşen gelirin 1.402 TL'den az olması durumunda evde bakım desteği vasilere ödenir.
Emekli olamayana da maaş! İşte 65 yaş aylığı ile ilgili bilmeniz gerekenler..
Kimler yararlanabilir?
İlk koşul 65 yaşı doldurmuş olmak. Sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir veya aylık alınmıyor olması gerek.
Nereye başvuru yapılmalı?
Aylık başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılmalı. Başvuruların şahsen ve yazılı olarak yapılması gerekiyor.
Başvuru kaç günde sonuçlanır?
65 yaş aylığı için başvuru yapılan tarihten itibaren bir ay içerisinde işlemlerin sonuçlanması gerekiyor. Yani 65 yaş aylığının bağlanması için uzun zaman beklenmiyor.
Emekliler alabilir mi?
Hayır. 65 yaş aylığı için emekli aylığı, malullük aylığı, yetim aylığı, dul aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri alınmıyor olması şartları var.
Gelir 701 TL'yi geçmemeli
Muhtaçlık değerlendirmesi nasıl yapılır?
Muhtaçlık değerlendirmesi; yaşlının kendisi ve eşinin gelir, servet ve harcamaları ile birlikte nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak yapılıyor. Buna göre; kişi başına gelir 701 liranın altındaysa aylık bağlanır. Eş ve başvuran kişinin geliri toplamı 1218 lirayı aşıyorsa aylık bağlanmaz.
Ödemeler hangi tarihte yapılır?
Doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olanlar 5'inde, 1-6 arası olanlar 6'sında, 2-7 arasında olanlar 7'sinde, 3-8 olanlar 8'inde ve 4-9 arası olanlar 9'unda ödeme alır.
Adres değişirse aylık kesilir mi?
Evet. Ama 1 yıl içerisinde başvuruda bulunulması ve yeni adresini Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bildirmesi gerekiyor. değerlendirme sonucu aylık alma şartları devam ediyorsa kesilen aylık tekrar bağlanır.
Engellilere de yardım yapılıyor mu?
Evet. 2022 aylığı kapsamında engelliye de ödeme var. Engelli aylığından faydalanmak isteyen kişinin rapor oranı en az yüzde 40 olmalı. 65 yaşından büyük olanlarda ise en az yüzde 70 engelli olma şartı var.
Engelli için ne kadar ödenir?
Sigortalı olarak çalışan veya SGK'dan gelir veya aylık alan engellilere aylık bağlanmıyor. Engelli aylığı bağlanacak kişinin yaşadığı hanedeki kişi başına düşen gelirin 609 liradan az olması gerekiyor. Yüzde 40-69 engellilik oranı bulunan engellilere 509 TL (üç aylık 1527 TL), yüzde 70 ve üstü engellilik oranı olan ve başkasının bakımına muhtaç engellilere ise 764 TL (üç aylık 2 bin 229 TL) bağlanıyor. 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına engelli aylığı bağlanıyor.
Evde bakım parası
Engelliye bakan kişinin evde bakım parası alabilmesi için ilk şart, engellinin en az yüzde 50 engeli olduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesidir. Raporda 'ağır engelli' ibaresinin yer alması şarttır. Evde bakım parası alınabilmesi için engelliye bakan kişiyle engelli arasında kan bağı bulunması da şart. Engellisine bakan kişiye aylık 1305 lira ödeme yapılıyor.