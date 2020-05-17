BAKAN KOCA AÇIKLADI;

Sağlık Bakanı Koca: "Restoranlar, lokantalar, kafeler açılmayacak, böyle bir karar yok. Bu işletmeler kapalı olmaya devam edecek."

Kafeler, Restaurantlar, Lokantalar ne zaman açılacak sorusu vatandaşlar tarafından merak içerisinde sorgulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kafeler, Restaurantlar, Lokantalar ne zaman açılacak sorusuna yanıt verdi. Sürecin eskisi gibi olmayacağını bunun adının kontrollü sosyal hayat olacağını duyuran Bakan Koca Kafeler, Restaurantlar, Lokantalar ne zaman açılacak sorusuna ise böyle bir şey şu an için mümkün değil daha çok erken açıklamasında bulundu.