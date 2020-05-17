Kafeler, Starbucks, Restaurantlar, Lokantalar ne zaman açılacak sorusu vatandaşlar tarafından merak içerisinde sorgulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kafeler, Restaurantlar, Lokantalar ne zaman açılacak sorusuna yanıt verdi. Sürecin eskisi gibi olmayacağını bunun adının kontrollü sosyal hayat olacağını duyuran Bakan Koca Kafeler, Restaurantlar, Lokantalar ne zaman açılacak sorusuna ise böyle bir şey şu an için mümkün değil daha çok erken açıklamasında bulundu. Peki Mayıs ayında spor salonları çalışıyor mu? İşte tüm detaylar
BAKAN KOCA AÇIKLADI;
Sağlık Bakanı Koca: "Restoranlar, lokantalar, kafeler açılmayacak, böyle bir karar yok. Bu işletmeler kapalı olmaya devam edecek."
Kafeler, Restaurantlar, Lokantalar ne zaman açılacak sorusu vatandaşlar tarafından merak içerisinde sorgulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kafeler, Restaurantlar, Lokantalar ne zaman açılacak sorusuna yanıt verdi. Sürecin eskisi gibi olmayacağını bunun adının kontrollü sosyal hayat olacağını duyuran Bakan Koca Kafeler, Restaurantlar, Lokantalar ne zaman açılacak sorusuna ise böyle bir şey şu an için mümkün değil daha çok erken açıklamasında bulundu.
LOKANTALAR AVM KAFELER STARBUCKS NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını sürdüreceklerini belirterek, şu bilgileri verdi:
"Gereken temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla, berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek.
Aynı şekilde, Sağlık Bakanlığının ve Ticaret Bakanlığının belirlediği kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. Giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler, belirlenen şartlara uymak kaydıyla, 11 Mayıs'ta hizmete açılabilecek."
TARİH BELLİ OLDU MU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası normalleşme planını açıkladı. Plana göre;
Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. Lokanta ve restaurant tarzı işletmelerin durumu hakkında bilgi verilmedi.
SPOR SALONLARI NEDEN KAPATILDI?
Aşırı derece ter ve rutubet barındıran spor salonlarının koronavirüs yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor. İskoç asıllı doktor Norman Swan, spor salonları ile ilgili yaptığı açıklamada spor salonlarına giden kişilerin uzun süre ellerinde tuttukları ağırlıkların virüs barında ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi. Spor salonlarında sosyal mesafe kuralı uygulanmasının zor olduğu ve ter, rutubet gibi virüsün yayılma hızını etkileyen faktörlerin spor salonlarında bulunması nedeniyle bu mekanların faaliyetleri Dünyada ve Türkiye'de durduruldu.
STARBUCKS İNGİLTERE'DE AÇILIYOR
ABD'li kahve mağazası zinciri Starbucks, perşembe gününden itibaren, yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle kapatılan İngiltere genelindeki 150 şubesini açacağını duyurdu.
Küresel kahve zinciri Starbucks yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi kapsamında kapanan mağazalarını yeniden açmaya hazırlanıyor.
Şirket, ABD'nin ardından İngiltere genelindeki mağazalarının yaklaşık yüzde 15'ini yeniden açacağını duyurdu. Ancak bu kapsamda, sadece take away (gel-al) ve araca servis hizmetlerinin yapılacağı, müşterilerin mağazada oturmasına izin verilmeyeceği bildirildi.
Bununla birlikte, İngiltere genelindeki tüm mağazaların açılması için hazırlık yapıldığı ve birkaç deponun bu kapsamda faaliyete geçeceği bildirildi.
Starbucks, karantina uygulamalarının başladığı mart ayında tüm ardından İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatmıştı.
Konuyla ilgili açıklama yapan bir şirket yetkilisi, "Kapalı kapılar ardında her gün corona virüse karşı standartlarımı iyileştirmek içi çalıştık" diyerek, İngiltere geneline yayılmış mağazalarla başlayacak olan yeniden açma planının, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını ve refahını sağlamaya odaklanacağını söyledi.
ÇİN'DE VE ABD'DE MAĞAZALAR ÇALIŞIYOR
Starbucks'ın şu anda Çin'deki mağazalarının yüzde 90'ı faaliyet gösteriyor. Bununla birlikte, Starbucks CEO'su Johnson, geçen pazartesi günü çalışanlarına yolladığı mektupta, şirketin ABD genelindeki mağazalarının yüzde 85'inin bu haftadan itibaren açılacağını duyurmuştu.
KAPANAN YERLER NERELER?
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.
Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri geçici olarak ertelendi.
İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulduğunu belirtti.
MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAPANACAK?
*Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 08:00-20:00 saatleri arasında hizmet verebilecek.
*Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak.
*Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek.
MARKETLERDE ALIŞVERİŞ NASIL OLACAK?
*Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.
*Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak.
İl/ilçelerde tüm marketler 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak. Örneğin marketin müşterilerin hizmetine sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerekecek.
Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirleri alacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacaklar, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak.