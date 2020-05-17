Gözler orada! Herkese 1000 TL! Pandemi 1000 TL başvuru ve sonuç linki! 1000 yardım ne zaman verilecek?

E-Devlet 1000 TL yardım başvuru sonucu arama motorlarında sorgulanıyor. Ev hanımlarına, işsizlere 1000 TL yardım için başvurular E-Devlet sistemi üzerinden alındı. 3. faz ödemeleri olarak adlandırılan yardım kapsamında milyonlarca başvuru yapıldı. Başvurular değerlendirilmeye alınırken, uygun görülen kişilere 1000 TL yardım parası ödemesi yapılmaya başlandı. TC numarasının son rakamına göre e-devletten başvuru yapılabilecek. Buna göre TC numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar Salı 4 olanlar Çarşamba 6 olanlar Perşembe ve 8 olanlar Cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve Pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek. E-devlete girdikten sonra bu destek başvurusu ilk sayfada bulunabilecek. İşte Pandemi 1000 TL yardım başvurusu sonucu ve detayları
e-DEVLET'TEN SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.
TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma
günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir
Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak.
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.
İHTİYAÇ SAHİBİ HERKESE VERİLECEK
Korona nedeniyle işini kaybedenlere , işsizlere , ihtiyaç sahiplerine, düşük gelirlilere 1000 TL ödeme yapılacak.
1000 TL VERİLMEYE BAŞLANDI
1000 TL korona başvurusu sırasında İBAN bilgilerini giren vatandaşların 1000 TL'si , hesaba gönderilecek. İBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.
1000 TL SONUÇ SORGULAMA SAYFASI
1000 TL başvurusu devam ediyor. İlk başvurularını yapanların sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Sonuçlar aşağıdaki linkten sorgulanacak:
https://www.turkiye.gov.tr/acshb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama
Yukarıdaki linkte tıklayın ve 1000 TL başvuru sonucunuzu sorgulayın.
1000 TL BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
1000 TL nakdi yardım başvurusu aşağıdaki linkten yapılıyor.
https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu
KİMLER BAŞVURACAK?
Yeni bin liralık desteğe düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olanlar başvuracak. Her evden bir kişinin başvurması yeterli olacak.
KİMLER ALAMAYACAK?
Bu destekten düzenli geliri olan kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar yararlanamayacak. Daha önce bin liralık destekten yararlananlar da başvuru yapamayacak.
NASIL BAŞVURULACAK?
TC numarasının son rakamına göre e-devletten başvuru yapılabilecek. Buna göre TC numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar Salı 4 olanlar Çarşamba 6 olanlar Perşembe ve 8 olanlar Cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve Pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek. E-devlete girdikten sonra bu destek başvurusu ilk sayfada bulunabilecek
BAŞVURUDA NEYE BAKILACAK?
e-devletteki başvuru bölümünde kişilere gelirleriyle ilgili sorular sorulurken giderlerine de bakılacak. Gelir gider dengesi ile ilgili bilgiler istenecek. Elektrik su ve doğal gez faturalarının son gelen miktarı sorulacak. Kira gideri, çocuk sayısı ve diğer masraflar hakkında da bilgi alınacak. Böylece kişinin muhtaçlık durumu tespit edilerek yardım yapılacak.
ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİNİN ŞARTLARI BELLİ OLDU
Torba yasa ile çıkartılan ve ücretsiz izine ayrılanlar ile 15 Mart tarihinden sonra işten çıkartılıp işsizlik maaşı alamayanlar için verilecek ödeneklerle ilgili detaylar belli oldu. SGK bununla ilgili bir duyuru yayımlayarak tüm ayrıtları paylaştı. Buna göre işverenler ücretsiz izne ayırdıkları elemanları için ödenek başvurusunu https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden yapabilecek. Ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3'üne kadar başvuru yapılabilecek. 15 Mart tarihiden sonra işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da nakdi ücret desteği verilecek. Burada başvuralar için iki yöntem uygulanacak. Eğer işsiz kalan çalışan işsizlik ödeneğine başvuru yapmış ve reddedilmişse yeni bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak. Bu çalışanlar için duyuruda "İŞKUR tarafından re'sen gerçekleştirilir." deniliyor.
İşsizlik ödeneğine başvurmayanlar için ise "15/03/2020 tarihinden sonra işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, "https://esube.iskur.gov.tr/" internet adresinden veya e-Devletten işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmaları üzerine İŞKUR tarafından gerçekleştirilir." deniliyor.
PARAYI ALMANIN ŞARTLARI
a) 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,
b) Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,
c) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,
ç) SGK'ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak, koşullarını birlikte taşımaları ve işverenleri tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında gerekli bildirimin yapılması halinde, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır.
KİMLER NASIL HAK KAZANACAK
*İşverenleri tarafından kısa çalışma başvurusunda bulunulan ve başvurunun kabul edilmesine karşın gerekli prim şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar, birinci fıkradaki koşulları taşımaları ve işverenleri tarafından ilgili dönem için eksik gün gerekçelerinin 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında verilen ücretsiz izin olarak güncellenmesi halinde, ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır.
*15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamaları kaydıyla, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, işsiz kaldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır.
*4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi doğrultusunda daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneği tekrar başlatılanlar, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, ödemenin bittiği tarihten itibaren nakdi ücret desteğine hak kazanır.
PANDEMİ NEDİR?
Pandemi; dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isimdir.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 kapsamında 1-5 Nisan'da 2 milyon 111 bin haneye ödeme yapıldı. Faz 2 kapsamında 19 Nisan itibarıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca ihtiyaç sahibi 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi yardımın ödemeleri ise 19 Nisan'da başladı. Böylece ilk iki fazdaki yardımlardan 4,4 milyon hane yararlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Pandemi Sosyal Destek Programı 3. faz başvurularının e-Devlet kapısı üzerinden dün itibarıyla alınmaya başlandığını açıkladı. Gözler şimdi 3. faz sonuçlarının açıklanacağı tarihte.
Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak. Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin yardım ödemesi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.