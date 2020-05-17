İş Bankası, TEB, Finansbank, Şekerbank, İNG, Ziraat Bankası kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda 0.99 faiz oranlarıyla vatandaşlara krdi imkanı sunuluyor. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani kişinin ticari amacı dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen kredidir. İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha düşük faize sahip olmasının yanı sıra kısa vadeli kredi türleri arasında yer almaktadır. Bankaların yeni uygulamaları doğrultusunda korona virüs sebebiyle şubelere gitmeye gerek kalmadan telefonla ya da internet bankacılığı ile kredi fırsatını bulabilirsiniz. Böylelikle bireysel kredi fırsatını yakalayabilirsiniz. Ancak bu kredi kurumlar tarafından kullanılmamaktadır.
KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?
Son olarak yakın zamanda konut kredisi faizini indiren Yapı Kredi'nin sunduğu bu fırsattan faydalanmak isteyenler, kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0,89 faiz oranlı konut kredisi kullanabilecek. Aynı zamanda, kampanya kapsamında Yapı Kredi müşterilerine, farklı ödeme plan ve seçenekleri de oluşturulabilecek.
ING Bank'tan Bayram öncesi kredi müjdesi geldi!
ING Bank, banka müşterisi olsun veya olmasın tüm vatandaşlara 60 ay vade seçeneği ve %0,79 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu! ING Bank Bayram kredisi başvuruları şubeye gitmeye gerek olmadan internet üzerinden yapılabilecek! ING Bank'tan Bayram öncesi kredi müjdesi geldi! ING Bank, banka müşterisi olsun veya olmasın tüm vatandaşlara 60 ay vade seçeneği ve %0,79 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu! ING Bank Bayram kredisi başvuruları şubeye gitmeye gerek olmadan internet üzerinden yapılabilecek!
ING Bank'tan Bayram öncesi kredi müjdesi geldi! ING Bank, banka müşterisi olsun veya olmasın tüm vatandaşlara 60 ay vade seçeneği ve %0,79 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu! ING Bank Bayram kredisi başvuruları şubeye gitmeye gerek olmadan internet üzerinden yapılabilecek! Peki ING Bank Bayram kredisi Nasıl başvuru yapılır? ING Bank'tan 0.79 faiz oranıyla uygun ihtiyaç kredisinin tüm detaylarını haberimizde sizler için hazırladık…
ING Bank, vatandaşa uygun faiz oranı ve vade seçeneğiyle ihtiyaç kredisi sunuyor! ING Bank Türkiye'den yapılan açıklamada, banka müşterisi olsun olmasın, başvuru yapan herkese 60 ay vadeli, 0.79 faiz oranlı ihtiyaç kredisi verileceği belirtildi. ING tarafından yapılan açıklamayla, güçlü bankacılık anlayışıyla her zaman en kolay ve zahmetsiz kredi paketlerini sunan ING Türkiye'nin, bireysel ihtiyaç kredileri için de faiz oranlarını 0.79'a düşürdüğü belirtildi.
ING Bank, müşterisi olsun veya olmasın tüm bireysel kişiler için uygun faiz oranlı ve 60 aya kadar vade seçeneğiyle ihtiyaç kredi paketlerini duyurdu. ING Bireysel ihtiyaç kredi başvuruları, şubeye gerek olmaksızın ING Mobil bankacılık uygulaması üzerinden yahut ing.com.tr adresinden kolaylıkla yapılabilecek. Ing müşterilerine kredilerde bir de kolaylık sağlanıyor. Şöyle ki ING Bank'ın halihazırdaki müşterileri, ING İnternet Bankacılığı ve ING Mobil uygulamaları üzerinden ING Bank 0.79 faiz oranı ve 60 ay vade seçenekli ihtiyaç kredilerini derhal kullanabilecekler. ING Bank müşterisi olmayan bireysel kişiler ise yine şubeye gitmeden, ilgili evraklarla kredi başvurusunda bulunabilecekler.
HERKESE UYGUN FAİZLİ KREDİ! TÜM HERKES 0.79 FAİZ ORANINDAN FAYDALANABİLECEK
NG Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz tarafından yapılan açıklamada ING'nin, Koronavirüs salgını ve yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle, müşteri olsun olmasın tüm bireyler için ihtiyaç kredisinde kolaylık sağlamaya karar verdiklerini belirterek %0.79 faiz oranı ve 60 aya kadar vade seçenekleriyle bireysel ihtiyaç kredileri için başvuruların alınmaya başladığını duyurdu. Uygun ve esnek ödeme koşullarıyla Ramazan bayramı öncesi acil nakit ihtiyacını gidermek için ING ihtiyaç kredisi kullanacak vatandaşlara da müjdeli haberi vermiş oldu!
ING Bank'tan 0.79 faiz ve 60 ay vade seçeneği ile hayata geçirilen ihtiyaç kredisi başvuruları, ING Mobil ve ING resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvurular hali hazırda başladı!
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 0,96
Tüketici kredisi: 1,05
Konut kredisi: 0,94
HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 0,94
İhtiyaç kredisi: 1,07
Konut kredisi: 0,94
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1,05
Konut kredisi: 0,94
GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1,34
İhtiyaç kredisi: 1,19
Konut kredisi: 1,09
AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1.11 (0 km) 1,13 (2.el araçlarda)
İhtiyaç kredisi: 1,45
Konut kredisi: 0,99
QNB FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1,45
İhtiyaç kredisi: 1,04
Konut kredisi: 1,28
TEB KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1,09
İhtiyaç kredisi: 1,14
Konut kredisi: 0,99
ING KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1,09
İhtiyaç kredisi: 0,99
Konut kredisi: 0,99
Bireysel Kredi Oranları Düştü
Yalnızca reel kişiler bu krediyi kullanabilmektedir. Bireysel kredilerde 0,99'a varan faizler oranları ile kredi çekme fırsatını bulabilirsiniz. Böylelikle ihtiyaç krediler sayesinde düğün, eğitim, tatil, gıda ya da alışveriş gibi her türlü nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve kredi fırsatı sayesinde güçlük çekmezsiniz. Üstelik sizler için sunulan ödeme kolaylığı sayesinde taksitlendirme fırsatı ile kredi borçlarınızı kolay bir şekilde ödeme fırsatını bulabileceksiniz.
Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi
Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile kredi sağlamaktadır.
QNB Finansbank'tan Uygun Faizli İhtiyaç Kredisi
QNB Finansbank sayesinde ihtiyaç kredisi çekerek ihtiyaçları çok uygun bir şekilde karşılayabilirsiniz. Finansbank ile minimum 3 ay maksimum ay vade süresi ile kredi çekebilirsiniz. En alt limit bin TL iken, üst limit olarak 65 bin TL olarak belirlenmiştir. Faiz oranı ise aylık yüzde 0,99 olarak belirlenmiştir.
Şekerbank'tan Nefes Aldıran Kredi Fırsatı
Şekerbank'ın sağlığı nefes aldıran kredi fırsatı ile son zamanlarda piyasadaki en düşük faiz oranına sahip ihtiyaç kredisinin sahibi olabilirsiniz. Üstelik ödeme kolaylığı ve düşük faizi ile birlikte pek çok kişi tarafından tercih edilmektedir. Minimum 3 ay, maksimum 60 ay vade imkanı sunmaktadır.
İhtiyaç kredi türünün en üst limiti olarak 100 bin TL belirlenmiştir. Kredi faiz oranı aylık 0,89 hoş geldin faizi ile birlikte sunulmaktadır. Aynı zamanda 3 ay ile 3 ay arasında ödeme yapmak isteyen kişiler için faiz oranı yüzde 0,99 iken, 37 ile 60 ay arasında faiz oranı 1,09 olarak uygulanıyor.
Türkiye İş Bankası İhtiyaç Kredisi
Türkiye İş bankası müşterileri için en uygun faiz oranına sahip ihtiyaç kredisini müşterilerine sunmaktadır. Minimum 1 ay, maksimum 60 ay vade imkânı ile ödeme kolaylığı sağlamaktadır. Kredi limiti ise 3 Bin TL olarak belirlenmesiyle birlikte en üst limit olarak ise 100 bin TL belirlenmiştir.
Aynı zamanda Türkiye İş bankası faiz oranı vade süresine göre değişkenlik göstermektedir. 1 ay ile 24 ay vadeli kredi imkânı sunan Türkiye İş bankası 0,99 faiz oranı uygularken, 2 ay ile 0 ay arasında ise aylık faiz oranı 1,05 olarak belirlenmiştir.
Aynı zamanda faiz oranı başvuru yapan kişinin findeks notuna göre de değişkenlik gösterme ihtimali bulunmaktadır. Böylelikle kullandırılacak kredi tutarı yaklaşık binde beşi kadar kredi tahsis ücreti tahsil edilmesi gerekmektedir.
RAMAZAN BAYRAMI KREDİ VEREN BANKALAR
Denizbank,
İş Bankası,
Vakıflar Bankası,
Türkiye Ekonomi Bankası,
T.C. Ziraat Bankası,
Halk Bankası,
Garanti Bankası,
Denizbank,
Odeabank
BAYRAM KREDİLERİ NEDEN AVANTAJLI?
Kampanya olduğundan daha düşük faiz ödersiniz.
Bayrama özel erteleme fırsatından yararlanabilirsiniz.
Kampanya dahilinde dosya masrafı ödemezsiniz.
Bayram kredisi veren bankaların kampanyalarını karşılaştırabilir, en düşük faizi tespit edebilirsiniz.
Yılbaşı ve özel günlerde verilen bu krediler bankaların mevduat toplam durumlarına göre hesaplanmakta faiz oranları ve vadeleri buna göre belirlenmektedir.
EMEKLİYE UYGUN FAİZLE KREDİ VEREN BANKALAR
Fibabanka
Denizbank
Halkbank
Ziraat Bankası
Şeker Bank
ING Bank
İHTİYAÇ KREDİSİ NEDİR?
İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani kişinin ticari amacı dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen kredidir. Bu tip krediyi kurumlar değil, yalnızca reel kişiler kullanabilir. Ancak, işletme sahipleri ticari gelirlerini göstererek kendi adlarına da kullanabilir.
İHTİYAÇ KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR?
Gelir durumu ihtiyaç kredisi için en önemli şartlardan biridir. Birçok bankanın aradığı diğer şartlar ise;
18 yaşını doldurmuş olmak (Bankalar yine de 20 yaş ve üzerine kredi vermektedir.)
Vergi levhasının ya da SSK kaydının olması. (Son 3 aya dair)
Herhangi bir bankadan aldığınız borçtan dolayı takibe düşmemiş olmanız.
Bazı durumlarda kefil (Kefil olarak eşin rızası istenebiliyor.)
Gelirin resmi olarak beyan edilmesi.
Bunların dışında eğer ipotekli ihtiyaç kredisi çekilecekse, eşin rıza durumu istenebilir. İhtiyaç kredileri 36 ay vade ile kullanılabilir. İhtiyaç kredilerinde tüm hane halkının değil, yalnızca krediyi çekecek kişinin geliri hesaplanır. (Hane halkı kefil olabilir.) Yine birçok bankada gelirin en fazla %50'si aylık taksit olacak şekilde kredi çekilebiliyor.