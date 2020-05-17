KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Son olarak yakın zamanda konut kredisi faizini indiren Yapı Kredi'nin sunduğu bu fırsattan faydalanmak isteyenler, kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0,89 faiz oranlı konut kredisi kullanabilecek. Aynı zamanda, kampanya kapsamında Yapı Kredi müşterilerine, farklı ödeme plan ve seçenekleri de oluşturulabilecek.

ING Bank'tan Bayram öncesi kredi müjdesi geldi!

ING Bank, banka müşterisi olsun veya olmasın tüm vatandaşlara 60 ay vade seçeneği ve %0,79 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu! ING Bank Bayram kredisi başvuruları şubeye gitmeye gerek olmadan internet üzerinden yapılabilecek! ING Bank'tan Bayram öncesi kredi müjdesi geldi! ING Bank, banka müşterisi olsun veya olmasın tüm vatandaşlara 60 ay vade seçeneği ve %0,79 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu! ING Bank Bayram kredisi başvuruları şubeye gitmeye gerek olmadan internet üzerinden yapılabilecek!