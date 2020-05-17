1997 Aralık SSK girişliyim. 5313 prim günüm var (tavandan) ve SSK devam ediyor. 2018 Mayıs civarı şirket ortaklığı miras kalmasından dolayı Bağ- Kur sorumluluğum da olmuş. SSK prim günüm dolduktan sonra 54 yaşıma kadar herhangi bir gün SSK primi ödenmezse otomatikman Bağ-Kur'a mı geçmiş olurum? Sanırım bu dezavantajlı bir durum. Emekli maaşım düşecek mi ikili mecburiyetten dolayı? Bunların önüne geçmek için ne yapmak lazım? Tuğrul ÜÇÜNCÜOĞLU

SSK'lı çalışmaya devam ettiğiniz sürece primleriniz SSK olarak değerlendirilir. Ancak işten ayrılır ve şirket ortaklığınız devam ederse bu kez Bağ-Kur primi yatırırsınız. Son 7 yıllık sigortalılık süresince 3.5 yıl hangi kurum olursa oradan emekli olursunuz. Maaş açısından değil ama prim açısından Bağ-Kur daha uzun sürüyor. Yani SSK'lı olarak 5900 gün size yeterken, Bağ-Kur'da 9000 gün gerekecek.