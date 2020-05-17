EMEKLİ, MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TEMMUZ 2020 MAAŞ ZAM ORANI!

En düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 661 liradan 2 bin 778 liraya ulaşacak. Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı da yüzde 4.4 artışa göre 3 bin 517 liradan 3 bin 671 liraya çıkacak. Zam oranı 3 Temmuz'da Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla ortaya çıkacak.

Memurlar 15 Temmuz'da zamlı maaşlarını alacak. Memur emeklilerine ise enflasyon verileri bekleneceğinden, ayın 1'i ile 5'i arasında maaşları zamsız olarak ödenecek. Oluşacak zam farkı, ay içerisinde Çalışma Bakanlığı tarafından duyurulacak tarihte hesaplara yatırılacak.