Erken emeklilik konusunda sevindirici gelişme. Sigorta başlangıcı 1999 öncesi olanlar ve 10 sene prim ödemiş olanlar için erken emeklilik fırsatı iddiası vatandaşları heyecanlandırdı. Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden bilmediğinizde/hesaplamanızda fayda var. Günleri çalışarak ve prim ödeyerek doldurmuşsanız artık emeklilik için yaş şartına bakabilirsiniz. 3.600 günü tamamladığınız tarih, sizin hangi yaşta emekli olacağınızı da belirliyor. Ayrıca erkekler için 55, kadınlar için 50 yaşı da tamamlamak gerekiyor. Yaş ve primden hangisi en son tamamlanmışsa ona göre kadınlarda 56, erkeklerde de 58'den başlayan yaşlarda emeklilik kazanılıyor.
1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTA BAŞLANGICI OLANLARIN EMEKLİLİK AVANTAJLARI NELERDİR?
1999 tarihi ve öncesinde ilk kez sigortalı olarak SGK'ya bildirilen kişilerin sonraki yıllarda sigorta başlangıcı olanlara göre daha avantajlı konumda oldukları bilinen bir gerçektir. 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanlar 3600 prim günü (10 yıl) ve 15 yıllık hizmet süresini tamamladıklarında erken emeklilik hakkına kavuşurlar. Hizmet başlangıcı olarak staj tarihi dikkate alınmaz ve mutlaka sigorta giriş tarihinin 1999'dan öncesine ait olması gerekir.
Kişinin sigortalılık statüsüne bakılmaksızın SGK'ya prim borcunun olmaması şarttır.
Hizmet süresi ve prim ödemesi şartlarının tamamlandığı tarihlere bağlı olarak kişinin yaş koşulunu da yerine getirmesi gereklidir.
1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTA BAŞLANGICI OLAN KADINLAR NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİR?
Sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999 ve öncesindeki yıllara ait olan sigortalı kadın işçilerin 15 yıllık hizmet süresini tamamladıkları ve adlarına ödenen 3600 prim gününün doldurulduğu tarihler emeklilik yaşını belirler.
24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005: 52 yaşında
24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008: 54 yaşında
24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011: 56 yaşında
24 Nisan 2011 tarihinden sonra 58 yaşında emekliliğe hak kazanırlar.
1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTA BAŞLANGICI OLAN ERKEKLER NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİR?
Sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999 ve öncesindeki yıllara ait olan sigortalı erkek işçilerin 15 yıllık hizmet süresini tamamladıkları ve adlarına ödenen 3600 prim gününün doldurulduğu tarihler emeklilik yaşını belirler.
24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005: 56 yaşında
24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008: 57 yaşında
24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011: 58 yaşında
24 Mayıs 2011- 23 Mayıs 2014: 59 yaşında
24 Mayıs 2014 tarihinden sonra: 60 yaşında emekliliği hak ederler.
1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTA BAŞLANGICI OLANLAR NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIR?
1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı olan kişilerin maaş ücretleri 2000 yılından sonra emekli olanlarla kıyaslandığında daha yüksektir. 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olanların emeklilik maaşları 3600 prim günü ve 15 yıllık hizmet süresinin tamamlandığı tarih dikkate alınarak hesaplanır.
31 Aralık 1999 tarihinden önce emeklilik maaşına kavuşanlar en az 1600 TL,
01 Ocak 2000 tarihinden sonra emeklilik maaşına kavuşanlar en az 1400 TL,
2008 yılı ve sonrasında emeklilik maaşına kavuşanlar en az 1200 TL,
Çalışma süresi büyük kısmı 2008 yılında gerçekleşip emeklilik maaşına kavuşanlar en az 1000 TL alması muhtemeldir.
Koronavirüs salgını sebebiyle yapılan ekonomi düzenlemeleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1500 TL'ye yükseltilmiştir. Buna göre; 01 Ocak 2000 tarihinden sonra emekli olanlar, 2008 yılı ve sonrasında emekliliğe başvuranlar ve çalışma süresinin büyük kısmını 2008 yılında gerçekleşip emekli olanlar en az 1500 TL emekli maaşı alacaklardır.
BABANIZ SSK'DAN EMEKLİ OLABİLİR
Soru: 1 Ocak 1967 doğumlu babamın Bağkur başlangıcı 4 Ekim 2000. Bağkur'a 2213 gün prim ödemesi var. Daha sonra Bağkur'u durdurdu. Temmuz 2011'de sigortalı oldu. 2018'e kadar SSK'ya (4/a) 2369 gün primi var. Ocak 2019'dan beri tekrar Bağkur'a prim ödüyor. Bağkur'a toplam 2362 gün primi var. 1987'de 18 ay askerlik yapmış. Bu durumda babam SSK'dan mı yoksa Bağkur'dan mı emekli olur? Son 7 yıl (1261 gün) şartından dolayı ve askerlik borçlanması ile 58 yaş, 5975 gün primi ödeme ve 25 yıl sigortalılık suresi ile SSK'dan emekli olabilir mi? Fazla prim ödeyecek durumumuz yok. 9000 gün prim ödeyemeyiz. Yakup ŞAKAR
Cevap: Babanız askerliğini borçlanması halinde, SSK'dan emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5975 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabi olur. Borçlanmadan sonra 704 gün daha prim ödeyerek toplam primini 5975 güne tamamlaması şartıyla, 58 yaşını dolduracağı tarihte SSK'dan emekli olabilir.
5 ARALIK 2022'DE EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
Soru: 5 Aralık 1969 doğumluyum. 18 ay askerlik yaptım. SSK giriş tarihim 1 Ocak 1994. Toplam 7066 gün primim var. Askerliğimin ne kadarını borçlanırsam, erken emekli olabilirim? Ahmet DUMLUPINAR
Cevap: Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden önce yapmış olmalısınız. Askerlik sürenizin 400 gününü borçlanmanız halinde, emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5600 gün prim ödeme ve 53 yaş şartlarına tabi olursunuz. Priminiz yeterli olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de 53 yaşınızı dolduracağınız 5 Aralık 2022 tarihinde emekli olabilirsiniz.
OCAK 2023'TE EMEKLİLİĞİNİZ MÜMKÜN
SORU: 5 Ocak 1970 doğumluyum. SSK girişim 30 Ağustos 1988. Toplam 4 yıl 6 ay 8 gün prim ödemem var. 18 ay olan askerliğimi borçlandım. 31 Ağustos 1998'de memur olarak çalışmaya başladım. Ne zaman emekli olurum? Veysal ARDA
CEVAP: Emekli olmak için 25 tam yıl fiili hizmet süresi ve 53 yaş şartlarına tabisiniz. Hizmet süreniz yeterli olduğundan, 53 yaşınızı dolduracağınız 5 Ocak 2023'te emekli olabilirsiniz.
50 GÜN PRİM ÖDEYİP 60 YAŞINIZI DOLDURMANIZ GEREKİYOR
SORU: 59 yaşındayım. SSK başlangıç tarihim 3 Nisan 1988. Toplam 3550 gün prim ödemem var. 3600 günden ne zaman emekli olabilirim? Durmuş KIZILYURT
Cevap: Yaş haddinden emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. 50 gün daha prim ödeyerek priminizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla, 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.
BAĞKUR KAYDINIZI GERİ ÇEKEMEZSİNİZ
Soru: 1995 yılında Bağkur başlangıcım var. 1994 yılında mimarlar odası kaydım başlıyor. Bir yıllık bu süreyi borçlanıp Bağkur tescilimi geriye götürebilir miyim? Emek KOÇ
Cevap: Maalesef oda kaydınıza dayanarak, Bağkur başlangıç tarihinizi 1995'ten 1994'e götüremezsiniz.
SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNİZE GÖRE DEĞİŞİR
Soru: 17 Kasım 1972 doğumluyum. 1989'dan staj sigortam var. 1995'ten bu yana da aralıksız SSK'lı çalışıyorum. 18 ay askerliğimi 1993-1994 arasında yaptım. Ne zaman emekli olurum? ? Hasan HAYKIR
Cevap: Sigorta başlangıç tarihiniz 23 Kasım 1995'ten önce ise askerliğinizi borçlanmanız halinde, emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5675 gün prim ödeme ve 54 yaş şartlarına tabi olursunuz. Sorunuza göre priminiz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de, 54 yaşınızı dolduracağınız 17 Kasım 2026'da emekli olabilirsiniz. Sigorta başlangıcınızı tarih (gün, ay, yıl) olarak bildirmeniz halinde askerliğiniz ne kadarını borçlanmanız gerektiğini de hesaplayabiliriz.