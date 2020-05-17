Doğal gaz dağıtım piyasası, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mevzuatlarıyla düzenlenmiş bir piyasadır. Dolayısıyla doğal gaz fatura bedelleri, mevzuatın belirlediği tarifelere uygun olarak belirlenmektedir.

Ancak, koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mart tarihinden itibaren olağanüstü koşullar yaşanmaya başlanmıştır. Gerek çalışanlarla ilgili Hükümetçe yapılan idari düzenlemeler, gerek salgından çalışanların etkilenmesi ve hatta bir kısım vatandaşlarımızın tedbiren sayaç okunmasına izin vermemesi nedenleriyle sayaç okuma faaliyeti bu dönemde normal zamanlara göre daha zor gerçekleşmiş, fatura süreleri elde olmayan nedenlerle uzamıştır. Nisan ayında sekiz gün sokağa çıkma yasağının yaşanmış olması da bu dönemi etkileyen bir başka önemli sebeptir.

Sonuç olarak faturalar gerçek tüketim değerleri üzerinden oluşturulmuş olsa da bu dönemde daha uzun bir süreyi kapsamıştır.