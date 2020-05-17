BİM 19 Mayıs aktüel kataloğu fırsat dolu ürünlerle önümüzdeki hafta müşteri karşısına çıkacak. BİM 19 Mayıs 2020 salı aktüel ürünleri yayınlandı. Bu haftada da gayet iyi indirimler sunmayı planlayan BİM'in müşterileri yine mutlu! Ürünler, fiyatları, kataloglar ve sizler için en önemlisi net incelemeler sayfamızda yer alacak. BİM'de gelecek hafta satışa sunulacak ürünler arasında temizlik, bakım, giyim ve yiyecek ürünleri ön plana çıkıyor. Peki, BİM 19 Mayıs aktüel kataloğunda başka neler var? İşte haftanın aktüel kataloğunda yer alan ürünler...
Bahar aylarının gelmesi ile artan sivrisineklerden korunmak için Detan sivrisineklere karşı elektrolikit cihaz 30 gece seçeneği ile 16,90 TL'den satılacak. Ayrıca yedek paketini de 9,95 TL'den Bim'den satın alabilirsiniz.
Sıvı sabunu da 7,95 TL'ye alabilirsiniz. Artan diş bakım ürün fiyatlarına inat olarak gelen indirimlerde de Eyüp Sabri Tuncer 75 ml diş macunu+diş fırçası 12,90 TL'den sizlerle! Diş fırçası saklama kabı, banyo süngeri, tarak gibi ürünlerde bu hafta ayrıca Bim'de. Katı güzellik sabunu Işıl markalı olarak 4,95 TL'den haftalık ilaç kutusu 2,50 TL'den sizlerle. Bim aktüel kataloglarında gıda ürünleri de 19 Mayıs salı günü geliyor. Leziz ürün Ülker Çokokrem fındık kreması 650 gr seçeneği ile 14,90 TL! Ceviz içi 225gr 15,90 TL olarak sizlerle.
Kırma zeytin Kalamata/Ayvalık Cem 1700 gr ürünü de 14,90 TL'den bu hafta satışta! Yeşil el kırması Halhalı zeytini, Organik sele zeytin 321-350 de fırsatlar arasında. Tirebolu 42 Fiskobirlik 500gr Siyah Çay ürünü de 14,90 TL fiyatı ile geliyor! Leziz ürün Petito kahvaltılık gevrek de 10,95 TL'den sizlerle!
Bim 19 Mayıs 2020 ürünlerinin ikinci sayfasında çamaşır ürünleri yer almakta. Kadınlar için, erkekler için ve çocuklar için seçenekler sunan sayfa ürünlerinde hemen hemen her şey var. Bu ürünlerin tamamını görsel detaydan öğrenebilirsiniz. Şimdi o merak edilen görseller ile incelememize devam edelim.
BİM 19 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU