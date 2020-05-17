Bahçeli evlere Corona zammı

Coronavirüs nedeniyle geniş balkonlu ve bahçeli evlere talep artarken, buna bağlı olarak kiralama fiyatları da yükseldi. Emlak Danışmanı Evrim Kırmızıtaş, bahçeli ev fiyatlarının arttığını belirterek, "Özellikle kiralık müstakil evlerin fiyatlarında artış oldu. Mart'ta yüzde 15-20'lik artış vardı ama sonraları bu artış yüzde 50'yi buldu" diye konuştu. Bodrum gibi tatil beldelerinde dönemsel ev kiralama fiyatlarındaki artışın yüzde 100'ün üzerine çıktığını aktaran Kırmızıtaş, "Geçen yıl dönemsel kiralamada 100 bin lira olan bir yazlık için bu yıl görüştüm, sahibi 200 bin lira istediğini söyledi. O site için hatta 250 bin lira rakamını da duydum. Satılık ev fiyatları aynı oranda artmadı ama iç piyasa canlandı" ifadelerini kullandı. Kırmızıtaş, dairelerde geniş balkonların da önem kazandığını dile getirdi.