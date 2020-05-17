A101 21 Mayıs aktüel ürünler kataloğu ile satışa sunulacak ürünler firma duyuruldu. Her hafta onlarca uygun fiyatlı ürünü satışa sunan A101'de haftanın indirimleri belli oldu. Merakla beklenen A101 21 Mayıs 2020 tarihli aktüel ürünleri açıklandı. Kataloğun dikkat çeken ürünleri arasında; smart tv özellikli, dahili uydu alıcılı HI-LEVEL 58″ Ultra HD Smart Led TV 2799 TL, Piranha Gaming Klavye 39,95 TL, Piranha Gaming Mouse 29,95 TL. Piranha Gaming Kulaklık 49,95 TL, Dahili uydu alıcılı, Samsung 40N5000 FullHD Led TV 1999 TL, Samsung Kulak İçi Kulaklık 49,95 TL, Samsung 10000 mAh Powerbank 109 TL, Samsung Galaxy Buds Kablosuz Kulaklık 499 TL, 16 GB dahili hafızalı, 5 MP arka kameralı, 2600 mAh pil gücüne sahip, 2 yıl garantili Samsung Galaxy A2 Akıllı Telefon 799 TL, Fantom Carbon Cyclone Süpürge 399 TL, Arzum Starru El Blender Seti 159 TL Samsung Mikrodalga Fırın 449 TL, 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 235 TL, Ayakkabı Dolabı 149,95 TL, Emniyet kemerli ve 25 kilogram taşıma kapasiteli Çocuk Salıncağı 44,95 TL, Çocuk Piknik Masası 99,95 TL, Mangal 59,95 TL, Orta Boy Izgara 10,95 TL, 30 litre iç hacme sahip Termos 89,95 TL, Plastik Sehpa 18,95 TL, Plastik Masa 119,95 TL, Plastik sandalye 21,95 TL, Plastik Tabure 8,95 TL, Erzak Kabı 3,50 TL, Relax Çelik Termos 39,95 TL, Güral Porselen Kase ve Tabak çeşitleri 12,95 TL, Farklı renk seçeneklerinde Kaymaz Tabanlı Kadife Halı 49,95 TL ve çok daha fazlası yer alıyor. İşte A101 haftanın aktüel katalog ürünleri…
A101 21 MAYIS 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Samsung 40N5000 40" Full HD TV 1.999 TL
Samsung Galaxy Buds Kablosuz Kulaklık 499 TL
Samsung Galaxy A2 Core Akıllı Telefon 799 TL
Samsung EP-TA20 Şarj Aleti 64,95 TL
Samsung EO-HS13 Kulak İçi Kulaklık 49,95 TL
Samsung 10.000 mAh Powerbank 109 TL
HI-LEVEL 58UHL960 58" Ultra HD Smart Led TV 2.799 TL
Fantom Carbon CC4000 Cyclone Süpürge 399 TL
Samsung MS23F300EEW/T Mikrodalga Fırın 449 TL
Sinbo STM 5827 Çay Seti 139 TL
Arzum Starry AR1111 El Blender Seti 159 TL
Aprilla Kablosuz Erkek Bakım Cihazı 49,95 TL
Kiwi Filtre Kahve Makinesi 89,95 TL
Piranha Gaming Klavye 39,95 TL
Piranha Gaming Mouse 29,95 TL
Piranha Gaming Kulaklık 49,95 TL
Plastik Tabure 8,95 TL
Plastik sandalye 21,95 TL
Plastik Masa 119,95 TL
Plastik Sehpa 18,95 TL
Çocuk Salıncağı 44,95 TL
Dolu Çocuk Piknik Masası 99,95 TL
Oyuncak Konuşan ve Altını Islatan Bebek 59,95 TL
Stefan Zweig Kitapları 2,95 TL
Çocuk Kitap Çeşitleri 2,95 TL
Termos 30 Litre 89,95 TL
Mangal 59,95 TL
Orta Boy Izgara 10,95 TL
8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 235 TL
LOOCK'S ABS Büyük Boy Valiz 99,95 TL
LOOCK'S ABS Orta Boy Valiz 89,95 TL
LOOCK'S ABS Küçük Boy Valiz 74,95 TL
Ayakkabı Dolabı 149,95 TL
Çoklu Resim Çerçevesi 7,95 TL
Cem Art Collection Granit Karnıyarık Tenceresi 59,90 TL
Cem Art Collection Granit Tencere 59,90 TL
Cem Art Collection Granit Tava 27,50 TL
Borcam Kapaklı Kare Tencere 29,95 TL
Seramik Fırın Kabı 8,50 TL
Ayaklı Kapaklı Şekerlik 24,95 TL
Cam Tabak Meyvelik 14,95 TL
3 Ayaklı Kase 2,50 TL
Güral Porselen Kupa 9,95 TL
Baharat Seti 6'lı 9,95 TL
Relax Çelik Termos 39,95 TL
Moon Kitchen Kalpli Çay Kaşığı 6'lı 5,95 TL
Desenli Kesme Tahtası 12,95 TL
Salata Kurutucu 12,95 TL
Yuvarlak Saklama Kabı Seti 3'lü 9,95 TL
Erzak Kabı 3,50 TL
LAV Meşrubat Bardağı 3'lü 12,95 TL
LAV Kapaklı Şişe 12,95 TL
Güral Porselen Kase / Tabak Çeşitleri 12,95 TL
Kaymaz Taban Kadife Halı 4 metrekare 99,95 TL
Kaymaz Taban Kadife Yolluk 80x300cm 59,95 TL
Kaymaz Taban Kadife Yolluk 80x150cm 19,95 TL
Kaymaz Taban Kadife Halı 120x180cm 49,95 TL
Silk&Blue Bay Bambu Çorap 4,75 TL
Silk&Blue Desenli - Çizgili Bay Boxer 5,95 TL
Marie Claire Bayan Dantelli Slip 2'li 6,95 TL
Silk&Blue Çocuk Pamuklu Üçgen Sütyen 10,95 TL
Dantelli Masa Örtüsü 19,95 TL
Runner 40x140cm 4,95 TL
Silk&Blue Bay Kısa Kollu Pijama Takımı 29,95 TL
LOL Kız Çocuk Kısa Kollu Taytlı Takım 24,95 TL
Marie Claire Bayan İnce Askılı Dantelli Gecelik 19,95 TL
Marie Claire Bayan Kısa Sabahlık 29,95 TL
Torku Dana Kangal Sucuk 2x225g 24,95 TL
Cem Doğal Yağlı Sele Zeytin 800g 13,95 TL
Polonez Hindi Fıstıklı Salam 2x60g 3,95 TL
İçim İzmir Tulum Peyniri 250g 12,95 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 2 Litre 19,95 TL
Tunas Tahin Helvası Çeşitleri 700g 13,95 TL
Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 1000g 21,90 TL
Tat Acı Biber Sosu 100ml 8,95 TL
Torku Krema 200ml 6,50 TL
Pınar Su 6x1,5 Litre 8,95 TL
Birşah Manda Sütlü Yoğurt 750g 6,95 TL
Beşüzzi Dondurulmuş Browni Kek 16,95 TL
ABC Çamaşır Yumuşatıcı 5 Litre 14,95 TL
ABC Toz Deterjan 10 Kg 39,95 TL
Torku Harmoni Limon Kolonyası 400ml 14,95 TL
Kotex Hijyenik Ped 16,95 TL
Nestle Crunch Sütlü Çikolata 70g 3 TL
Nestle Çikolata Çeşitleri 60g 3,45 TL
Nestle Antep Fıstıklı çikolata Çeşitleri 65g 4,95 TL
Nestle Bademli Çikolata Çeşitleri 65g 5,25 TL
Nestle Crema Latte 16'lı 11,75 TL
Polo Karışık Meyve Aromalı Şeker 3x37g 4,95 TL
Biscolata Mood Çikolata Krema Dolgulu Bisküvi 110g 4,75 TL
Ülker Çokomel Marshmallow'lu Bisküvi 35x12g 11,95 TL
Finish Hepsi 1 Arada Bulaşık Makinesi Tableti 80'li 45,95 TL
Calgon Antibakteriyel Bulaşık Makinesi Jel Temizleyici 750ml 19,95 TL
Vanish Kosla Leke Çıkarıcı 3 Litre 29,95 TL
Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici Tablet 8,95 TL
Finish Deo Bulaşık Makinesi Kokusu 8,95 TL
Marc Çamaşır Makinesi Temizleyici 250ml 9,75 TL