THY 19 Mayıs hatıra bileti nasıl ve nereden alınır sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 23 Nisan'da gökyüzüne ay yıldız izini bırakan Türk Hava Yolları (THY), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel Samsun'a tarihi bir uçuş gerçekleştirecek. Peki, TK1919 THY 19 Mayıs hatıra bileti başvuru ekranı ile bilet nasıl oluşturulur? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

THY 19 MAYIS HATIRA BİLETİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Aşağıda yer alan linke tıklayarak karşınıza çıkan alana isim ve soyisminizi yazarak hatıra biletinizi oluşturabilirsiniz. Ardından önünüze çıkan ekranda bunu Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz.

THY 19 MAYIS HATIRA BİLETİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ