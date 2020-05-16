Kamuda iş arayanların yakından takip ettiği personel alımı ilanlarına yenileri eklendi. OGM yani Orman Genel Müdürlüğü'nün 122 kişilik personel alımı ilanı Resmî Gazete'de yayımlandı. Aynı zamanda KPSS 2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı. Böylece başvuru şartları, yerleştirmeler ile ilgili detaylar belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nedir, AİS girişi ile nasıl başvuru yapılacak, yerleştirmeler nasıl yapılacak merak edenler için işte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu...
OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI (GENEL)
1 - 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2 - 657 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
3 - Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI (ÖZEL)
1 - 2018 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3 VE KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
2 - Son müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,
3 - Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;
C sınıfı ehliyete sahip olmak,
Cinsiyeti Erkek olmak,
4 - Avukat pozisyonuna başvuranlar için;
-Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
BAŞVURU NE ZAMAN, NEREDEN YAPILACAK?
Adaylar 01/06/2020 - 12/06/2020 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 12/06/2020 gecesi saat 23:59'da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.
Her aday ilanda yer alan EK-2'de belirtilen pozisyonlar için sadece bir öğrenim programından başvuruda bulunabilecektir.
Adaylar Ek-2'de yer alan 10 ilden az olan pozisyonlar için il sayısı kadar, 10 ilden fazla olan pozisyonlar için en fazla10 adet tercihte bulunabilecektir.
YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
657 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, başvuru genel ve özel şartları taşıyan ve başvuru yapan adaylar arasından 2018 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere Lisans mezunları için KPSSP3, Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
Adaylar yerleştirme sonuçlarını 22.06.2020 tarihine kadar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir.
KPSS' de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen başvuru genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1,4,5,6 ve 7'nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli 5 ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.* Bulgaristan'dan Türkiye'ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmıyacağı 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK'nin geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır
2-Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, göreve başlatılmayacaktır.
3-Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde getiremeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, başvuru kılavuzlarında pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bu şartlarla birlikte unvanlar itibarıyla aşağıdaki şartların taşınması gerektiğinden, sözleşme yapılacak pozisyonlarla ilgili aşağıdaki taşımayanların atamaları mümkün bulunmamaktadır.
Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranılacak genel şartlara ilave olarak; Mühendis, Veteriner Hekim, Tekniker, Teknisyen ve Veteriner Sağlık Teknikeri pozisyonlarına atanacak şartları haiz olmak. Bunlardan hangi bölüm mezunlarının alınacağı ve hangi şartları taşıması gerektiği kılavuzda pozisyonların karşısında yer almaktadır.
a) Sağlık bakımından Mühendis, Veteriner Hekim, Tekniker, Teknisyen ve Veteriner Sağlık Teknikeri olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.
b) KPSS'ye girmiş ve (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) sonuçlarına göre ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı türünden en az 50 puan almış olmak.
c) Ortaöğretim mezunları için, ilgili okulların bölümlerinden mezun olmak.2.2.2. Sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek Mühendis, Veteriner Hekim, Tekniker, Teknisyen ve Veteriner Sağlık Teknikeri pozisyonlarının karşısında yer alan bölümlerden mezun olmak.
BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
Alınacak personelin türüne göre başvuru şartlarını ise yukarıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz başvuru kılavuzunda bulabilirsiniz.
AİS GİRİŞİ İLE BAŞVURU NASIL YAPILIR?
2020 KPSS/7 Tarım ve Orman Bakanlığı başvuruları ÖSYM'nin AİS yani aday işlemleri sistemi üzerinden yapılacak.