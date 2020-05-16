3 - Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.



OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI (ÖZEL)

1 - 2018 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3 VE KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

2 - Son müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,

3 - Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;

C sınıfı ehliyete sahip olmak,

Cinsiyeti Erkek olmak,

4 - Avukat pozisyonuna başvuranlar için;

-Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,