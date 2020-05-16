SSK - SGK ve Bağkur emeklileri Mayıs ayı maaşları hesaplara yatmaya başladı. Bilindiği gibi geçtiğimiz ay maaşı 1.500 liranın altında olan emeklilerin gelirinde yüzde 50'ye varan artış oldu. Artıştan kapsamdaki emeklilerin maaşını alan eş ve çocukları da hisseleri oranında yararlandı. Maaşı bin 100 lira olan 400 lira, yani yüzde 36.36; bin 200 lira olan 300 lira, yani yüzde 25; bin 300 lira olan 200 lira, yani yüzde 15.38; bin 400 lira olan 100 lira, yani yüzde 7.14 zam aldı. Emekli maaşları SSK'lılar 15-20 Mayıs tarihleri arasında, Bağ-Kur'lular da 21-22 Mayıs'ta yatacak. Bakan Selçuk 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle ödemeleri erkene aldıklarına dikkat çekmişti.
MAYIS AYI EMEKLİ MAAŞLARI YATTI MI?
SSK'lılar 15-20 Mayıs tarihleri arasında, Bağ-Kur'lular da 21-22 Mayıs'ta emekli aylığı alacak. Bakan Selçuk 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle ödemeleri erkene aldıklarına dikkat çekti.
Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.
4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Maaşı 1.500 liranın altında olan emeklilerin gelirinde yüzde 50'ye varan artış oldu. Artıştan kapsamdaki emeklilerin maaşını alan eş ve çocukları da hisseleri oranında yararlandı. Maaşı bin 100 lira olan 400 lira, yani yüzde 36.36; bin 200 lira olan 300 lira, yani yüzde 25; bin 300 lira olan 200 lira, yani yüzde 15.38; bin 400 lira olan 100 lira, yani yüzde 7.14 zam aldı.
DUL VE YETİME DE ZAM VAR
Artıştan, maaşı bin 500 liranın altında olan vefat etmiş emeklilerin hak sahibi dul ve yetimleri de yararlanacak. Aylıklar, bin 500 liralık yeni emekli aylığı üzerinden, hisse oranına göre hesaplanacak.
Örneğin; vefat etmiş emeklinin aylığı bin liraysa bin 500 liraya çıkacağı için eşine; aylık oranı yüzde 75 ise 750 lira yerine bin 125 lira, yüzde 50 ise 500 lira yerine 750 lira ödenecek. Yüzde 25 ölüm aylığı oranı olan çocuğuna ise 250 lira yerine 375 lira verilmeye başlanacak.
SSK, SGK, BAĞ-KUR ÖDEME GÜNLERİ!
Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Eğer maaş günü cumartesi gününe denk geliyorsa cuma, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü ödeme alırlar.
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
- 3 ve 1 olanlar her ayın 26'sında
- 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
- 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlar yatırılır.
EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME GÜNLERİ
Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
maaşlarını alırlar.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ
SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,
- 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- 2 olanları her ayın 25'inde,
- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.
TAHSİS NUMARASI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Tahsis numarası e Devlet, üzerinden öğrenilebilir. E-Devlet ile tahsis numarası öğrenebilmek için sisteme girdikten sonra SGK'nın hizmetleri arasında evrak takibi sorgulaması ile SGK Tahsis numaranı görülebilir.
Ayrıca www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünde de tahsis numarası öğrenilebilir. Emeklilik işlemleri seçeneğini tıklayıp evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenmek mümkündür.
TAHSİS NUMARASI NEDİR?
Tahsis numarası; SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş numaradır. Emekli tahsis numaranızı öğrendikten sonra son rakamına bakarak emekli maaşınızı hangi gün alabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Kamu kurumlarında gerçekleştirilen pek çok işlemi online olarak yapabilme fırsatı sunan e Devlet, tahsis numarasının da öğrenilmesini kolaylaştırıyor.
TAHSİS NUMARASI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
E-Devlet üzerinde sorgulama yapabilmek için sisteme girdikten sonra SGK'nın hizmetleri arasında evrak takibi sorgulaması ile SGK Tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünü de kullanabilirsiniz. Bu menüden emeklilik işlemleri seçeneğini tıklayıp evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.
EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Bu ay SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ramazan Bayramı nedeniyle erken ödenecek, Temmuz da zam ve ikramiye ayı olacak. Emeklilerin, gelir artıracak talepleri de var. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, emekliliğin çalışma hayatının sonunda elde edilen kutsal bir hak olduğunu ifade ederek, öne çıkan talepleri şöyle dile getirdi:
İŞTE O TALEPLER
● 2000 öncesi emeklilere yapılan intibak, 2000 sonrasında emekli olanlara da uygulansın.
● Taban emekli aylığı hesaplanma sistemi yeniden belirlensin. SSK ve Bağ- Kur sigortalılarının taban emekli aylıkları asgari ücret seviyesine (halen net 2 bin 324 lira) yükseltilsin.
● Emekliler sağlıkta katkı paylarından muaf tutulsun.
● Vergi iadesi yerine getirilen yüzde 4-5 ek ödeme oranları, yüzde 8-10'a yükseltilsin.
EN AZ 2.324 TL MAAŞ
TÜED, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını istedi. Buna göre emekliler, en az 2 bin 324 lira alabilecek.