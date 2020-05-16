YENİ EMEKLİ OLANLAR DA YARARLANIR MI?



Yıl içinde emekli olup maaş almaya başlayanlar diğer şartları taşıyorlarsa bir sonraki yıl için müracaat ederek vergi ödemeyecekler. Yani 2019 yılı içinde emekli olanlar 2020 yılında emlak vergisi ödemeyecek

ÖDEME ZAMANI

Emlak vergisi iki eşit taksitte ödeniyor, birinci taksitin Mayıs, ikinci taksitin Kasım sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Bu nedenle Mayıs başında birinci taksit ödeme süresi başladı. Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 1,6 oranında gecikme zammı uygulanacak. Ödenmesi gereken emlak vergisinin yüzde 10'u oranında hesaplanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı da emlak vergisi taksitleri ile birlikte ödeniyor.

ÖDEME ŞEKLİ

Emlak vergisi, ilgili belediyeye doğrudan ödenebileceği gibi, belediyenin banka hesabına da yatırılabilir. Belediyelerin internet siteleri üzerinden online ödenebilir. Son bir alternatif de verginin posta çeki ile ödenmesidir.