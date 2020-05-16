Hafta sonu döviz kurlarındaki güncel durumu takip edenler arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Piyasalarda corona virüsün etkisi aktif bir şekilde görülmeye devam ederken döviz kurlarında da son dakika hareketliliği yaşanıyor. 2020 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 26,3 olasılıkla yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 32,3 olasılıkla yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 24,2 olasılıkla ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Peki Dolar ne olur? Dolar düşecek mi, yükselecek mi? Bu hafta fırtına kopacak.
2020 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 26,3 olasılıkla yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 32,3 olasılıkla yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 24,2 olasılıkla ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 32,1'inin beklentilerinin yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 39,6'sının beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 15,1'inin beklentilerinin ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında olduğu gözlendi.
24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildi
2020 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 16,1 olasılıkla yüzde 7,00 - 7,99 aralığında, yüzde 35,1 olasılıkla yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 22,4 olasılıkla ise yüzde 9,00 - 9,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 45,8'inin beklentilerinin yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 16,7'sinin beklentilerinin ise yüzde 9,00 - 9,99 aralığında olduğu gözlendi.
Faiz beklentisi
BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,13 iken, bu anket döneminde yüzde 8,19'a gerilemiştir. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,03 iken bu anket döneminde yüzde 8,28 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,33 ve yüzde 8,39 olarak gerçekleşti.
Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik Faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,40 iken, bu anket döneminde yüzde 10,92'ye gerilemiştir. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,67 ve yüzde 11,16 olarak gerçekleşti.
Döviz Kuru Beklentileri
Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,93 TL iken, bu anket döneminde 7,02 TL'ye yükselmiştir. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 7,11 TL ve 7,22 TL olarak gerçekleşti.
GSYH Büyüme Beklentiler
GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde -0,6 iken, bu anket döneminde yüzde -1,3 olmuştur. 2021 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 4,6 olarak gerçekleşti.
BU HAFTA BORSA KAZANDIRDI, ALTIN VE DÖVİZ KAYBETTİRDİ
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,97 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 1,95, dolar/TL yüzde 3,04, avro/TL yüzde 2,84 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 97.740,33, en yüksek 100.864,90 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,97 artarak 99.768,15 puandan tamamladı.
İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,95 kayıpla 386,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,91 azalışla 2.565,00 lira oldu. Geçen hafta 639,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 626,00 liraya geriledi.
Bu hafta, ABD doları yüzde 3,04 değer kaybıyla 6,9150 lira ve avro yüzde 2,84 azalışla 7,4940 lira oldu.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,22, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,85 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,14 ile para piyasası fonları oldu.
DOLAR'IN TARİHÇESİ
Doların tarihçesi incelendiğinde ilk ortaya çıkışının 1500'lü yılları gösterdiğini söylemek mümkündür. Hatta doların doğduğu yer olarak Avrupa ülkelerinden Çek Cumhuriyetinin adı da geçmektedir. O dönem Orta Avrupa ülkelerinin altın sikkeden gümüş sikkeye geçişlerinin olduğu dönemdir. Bu geçiş sırasında bazı sorunlar oluşmuştur. O dönem altının değerli oluşu gümüş sikkelerin daha büyük üretilerek piyasaya sürülmesini gerektirmiştir. Ardından Almanya ve Çek Cumhuriyeti ara bölgesinde olan St. Joachimsthal kasabası gümüş sikkeler açısından popülerliği sayesinde gümüşün de isim babası olarak kalmıştır.