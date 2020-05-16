Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken piyasalardaki korona virüs etkisiyle gram ve çeyrek altının fiyatı bu haftalarda tüm zamanların en yüksek seviyesini görüyor. İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık kuyumcuların Ramazan Bayramı sonrasını beklediğini anımsatan Atayık, dünyanın ilk AVM'si kabul edilen ve ticaretin değişmez adresi olan Kapalıçarşı'nın 1 Haziran'da açılacağını söyledi. Peki altın fiyatları düşecek mi? Altına yatırım yapacaklara çok önemli uyarı sayfamızda yer alıyor. İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,34 azalışla 386,20 liradan tamamladı.
Kuyumcular Ramazan Bayramı sonrasını bekliyor
Kuyumcuların Ramazan Bayramı sonrasını beklediğini anımsatan Atayık, dünyanın ilk AVM'si kabul edilen ve ticaretin değişmez adresi olan Kapalıçarşı'nın 1 Haziran'da açılacağını söyledi. Atayık şunları kaydetti:
"Bugüne kadar iptal edilen ve ertelenen nikah ve düğünlerin yeniden başlayacağı yaz sezonuna 'Merhaba' diyeceğiz. Bilindiği gibi ihracatta başarılı bir grafik izleyen meslektaşlarımız, ihracat kalemlerini büyük oranda yolcu beraberi gerçekleştirilen satışlarla gerçekleştiriyor. Bu nedenle kuyumculuk için uçak kargo hariç, yolcu trafiğine, yurt dışı uçuşların halen kapalı olması iç piyasanın önemini daha da artırdı.
Bu durumu tersine çevirmek bizim elimizde
Aylardır sektörümüz büyük oranda kapalıydı, fiyat yükselişleri dönemlerinde geçici olarak yaşanan hurda dönüşü dışında herhangi bir hareketlilik yoktu. İç piyasa ve ihracatta yüzde 50'nin üzerinde kayıplar yaşadık. Ancak, bu durumu tersine çevirmek bizim elimizde…Türk kuyumculuk sektörünün, güçlü altyapısı, yetişmiş kalifiye eleman potansiyeli ve her koşula hızla uyum sağlayan esnek çalışma tarzıyla geçen sürede yaşanan kayıpları hızla tersine çevireceğine inanıyoruz."
İş yerlerimizi azami ölçüde temiz tutarak bu mücadeleye destek olabiliriz
Atayık, "1 Haziran tarihinden itibaren virüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz aylarda kapatılan düğün salonlarının da normalleşme adımları kapsamında yeniden açılmasını bekliyoruz." dedi.11 Mart'ın Türkiye için sağlıkta olduğu gibi ticarette de bir milat olduğunu ifade eden Atayık, aşı ve ilaç bulunana kadar tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de koronavirüsle yaşamaya alışacağını söyledi.
Dolar kuru hızla 6,80-6,50 bandına çekilebilir
Atayık, altının ons fiyatının geçen yıl dünyanın iki ekonomik devi kabul edilen ABD ve Çin arasında başlayan ticaret savaşlarıyla yeniden tırmanışa geçtiğini hatırlatarak, altının onsunun nisan ayında 1,748 dolara tırmanarak son 8 yılın rekorunu kırdığını söyledi.
TL'ye karşı geliştirilen Londra'dan kaynaklı bir spekülatif hamlenin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve ilgili kurumların ciddi refleksiyle savuşturulduğunu kaydeden Atayık, dolar/TL paritesine ilişkin olarak, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararlı duruşu ve piyasaya güven veren açıklamaları, enflasyon ve işsizlikle ilgili gelen pozitif verilerle dolar, yeniden 7 TL'nin altını gördü. Önümüzdeki günlerde swap konusunda gelecek olumlu haber akışıyla dolar kuru, hızla 6,80-6,50 bandına geri çekilebilir." değerlendirmesinde bulundu.Mustafa Atayık, altının onsunun dünya ülkelerinde peş peşe normalleşme konusunda atılan adımlarla 3-4 haftadır 1,690-1,710 sıkışık bandında seyrettiğini hatırlatarak, aşı ve ilaçla ilgili gelen negatif açıklamaların ons fiyatını yeniden hareketlendirdiğini söyledi.
ONS altın 1,720 Doların üzerde çok fazla tutunamıyor
Atayık şöyle konuştu:"Pandemi sürecinin uzama ihtimali, koronavirüste 2. dip ihtimali, ABD'den gelen kötü ekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı'nın en son yaptığı 'virüsle mücadelede ekonomileri desteklemeye devam edecekleri' açıklamasıyla ons altın, yeniden hareketlendi.
Altının onsu, 13 Mayıs'ta gün içerisinde 1,715 dolara kadar yükseldi. Analistler öngörülerinde ons altındaki bu yükselişin devam etmesi durumunda teknik direnç noktası kabul edilen 1,740 dolar seviyesi kırılırsa daha yukarı seviyelerin görülebileceğini dile getiriyor. Ancak, birçok analist ve uzmana göre de virüste en dip görüldü, bu nedenle ons altın, 1,720 doların üzerinde çok fazla tutunamıyor.
Düzeltme hareketi yapabilir
Bu senaryoda geri çekilişlerde kısa dönemde ons altının, 1,700 dolar, 1,650 ve altını görmesi de olası. Bu durumda, çeyrek altın, 600-580 TL ve altı, gram altın da yeniden 370-350 TL seviyelerine inerek bir düzeltme hareketi yapabilir. Altın, uzun vadede yukarı bir trend izlese de virüs gündemi nedeniyle öyle gözüküyor ki önümüzdeki süreçte de iniş-çıkışlı bir trend izleyecek. Her zor süreç ve kriz dönemlerinde olduğu gibi bu salgın döneminde de altının dünya ekonomileri ve yatırımcılar için önemi bir kez daha ortaya çıktı. Güvenli liman rolü daha da pekişti. Bu nedenle vatandaşlarımız ve yatırımcılarımıza altın takı, mücevher almaya devam etmeleri çağrısını yineliyoruz. Altın, sizi hiçbir zaman üzmez ve yolda bırakmaz."
SERBEST PİYASADA ALTIN
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,34 azalışla 386,20 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 626,00 lira, Cumhuriyet altını 2.565,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,34 düşüşle 386,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 387 BİN 530 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 384 bin 900 lira, en yüksek 388 200 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 artışla 387 bin 530 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 301 milyon 29 bin 236,85 lira, işlem miktarı ise 3.410,06 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 308 milyon 307 bin 519,12 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat, İthalat Sanayi ve Ticaret. Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
BU HAFTA BORSA KAZANDIRDI, ALTIN VE DÖVİZ KAYBETTİRDİ
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,97 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 1,95, dolar/TL yüzde 3,04, avro/TL yüzde 2,84 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 97.740,33, en yüksek 100.864,90 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,97 artarak 99.768,15 puandan tamamladı.
İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,95 kayıpla 386,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,91 azalışla 2.565,00 lira oldu. Geçen hafta 639,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 626,00 liraya geriledi.
Bu hafta, ABD doları yüzde 3,04 değer kaybıyla 6,9150 lira ve avro yüzde 2,84 azalışla 7,4940 lira oldu.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,22, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,85 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,14 ile para piyasası fonları oldu.
ALTIN
Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?
Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.