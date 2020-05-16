Tediye Ödemeleri Ne Zaman?

Kamu kurumları ile devlete ait şirketlere 4/D'li statüsünde çalışan işçilere 1 yılda toplamda 52 günlük ödeme yapılmakta olup bu ödemelerin her biri 13'er günlük şeklinde 4 defa olmak üzere gerçekleşmektedir. Bu 4 ödeme arasında 2020 yılının ilk ödemesini ocak ayı sonu ile şubat başında almış olup işçileri bir sonraki ödemesini ise yapılan açıklama doğrultusunda Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre mayıs ayı içerisinde hatta mayıs ayının son döneminde alacağı belirtildi.

Fakat açıklanan takvime bakıldığında ödemelerin öne çekilip çekilmeyeceği ise merak konusu oldu. Zira bu zor günlerde çalışmak durumunda kalan, evde kalmak durumunda olan veya ücretli/ücretsiz izne çıkarılan taşeron konu ile ilgili gelecek haberi bekliyor.