Ziraat Bankası Tarım Bankacılığından Sorumlu Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, son 10 yılda kullandırdıkları tarım kredilerinin hacminin 241 milyar lirayı, kredi kullandırılan üretici sayısının 5 milyonu aştığını belirterek, "Kredileri devam eden 685 bin üreticinin bankamızdaki kredi miktarı 70 milyar liranın üzerine çıktı. Bu kredilerin yüzde 78'i Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önemli miktarda faiz desteği verdiği kredilerden oluşuyor" dedi.

Banka için tarımın milli bir mesele olduğunu ifade eden Pişmaf, şu bilgileri verdi:

Geniş bir ürün yelpazesi ile kredi kullandırıyoruz. Destekleme ödemelerine aracılık edilmesinden Genç Çiftçi Akademisi'ne kadar pek çok alanda hizmet veriyoruz.

Verimli üretimi teşvik eden, bir yandan küçük aile işletmeciliğini geliştirirken, diğer yandan uluslararası rekabete ayak uydurabilecek orta ve büyük ölçekli işletmelerin kurulmasını teşvik eden bir programın uygulanmasına başladık.

Küçük işletmelere kredilerde yüzde 100 faiz indirimi uygulanıyor. Bitkisel üretimde modern basınçlı sulama sistemlerini kullanan, jeotermal ya da yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanan; hayvancılıkta ise kendi yemini üreten veya mera kullanan üreticilere daha fazla faiz indirim avantajı sağlanıyor, kadın ve 40 yaşından küçük çiftçiler ilave indirimlerle destekleniyor.

'BİR BANKADAN FAZLASI'

Ferhat Pişmaf, "Ziraat Bankası'nın gerek uygun koşullarla verdiği krediler gerekse yeni uygulamalarla tarımı, üreticileri ve tarladan sofraya kadar olan sürecin tamamını bugüne kadar olduğundan çok daha güçlü şekilde, 'bir bankadan daha fazlası' olarak desteklemeye devam edeceğini bir kez daha belirtmek isterim" dedi.

UYGUN KOŞULLARDA YEM

İşbirlikleriyle, damızlık hayvan yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve jeotermal seracılık bölgelerinin oluşturulması başta olmak üzere pek çok alanda aktif oyuncu olarak yer alacaklarını belirten Pişmaf, "Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve 4 il birliğiyle kurduğumuz ortaklıklar kanalıyla sözleşmeli yonca ve silajlık mısır ekimi yaptırıyoruz. Yem bitkilerini hayvancılık yapanlara uygun koşullarla satacağız" dedi. Pişmaf, çiftçilerin ürünlerini doğrudan pazara sunabilmelerine katkı sağlamak için çalıştıklarını söyledi.