Hayatının büyük bir bölümünü, memur, işçi, yurtiçinde veya yurt dışında çalışarak geçiren ve sonunda emekli olma hakkını kazanan çalışanların, yetiştiremedikleri masraflarını karşılamak amacıyla nakit ihtiyaçları için başvurdukları kredi türü emekli kredisidir. Genelde emekli maaşlarını aldıkları bankaların cazip kredi imkanlarından faydalanmak isteyen emekliler pek de haksız sayılmazlar. Kredi çektikleri zaman yapacakları aylık ödemelerin, maaş aldıkları bankada otomatik olarak kesilmesi, maaş müşterisi olarak bu bankaların avantajına olmaktadır. Emeklilerin bankadan düşük faizli şekilde kredi çekebilmesi için belirlenmiş bir yaş sınırı bulunuyor. Bu yaş sınırı 75'tir fakat bazı bankalar yaş sınırını 80 olarak da belirleyebiliyor.