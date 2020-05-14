Şezlonglara sosyal mesafe

Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca alınan kararlar doğrultusunda, bankalar ve turizm tesislerinde kapsamlı önlemler uygulanacak. Turizm tesislerindeki havuz çevresi ve kıyıdaki gölgelikler ile şezlong grupları dahil tüm genel kullanım alanları sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenecek. Misafirlerden, son 14 gün içerisinde bulunduğu yerlere, varsa kronik rahatsızlıklarına ve Covid- 19 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirme istenecek. Bankalardaki bekleme alanlarında en fazla işlem bankosu kadar müşteri bulundurulacak, numaratörler sadece tıbbı maske takan tek bir kişi tarafından kullanılacak.