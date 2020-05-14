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    • Ekonomi
    • 14.05.2020 Gazete
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    Şezlonglara sosyal mesafe

    ile Kültür ve Bakanlığı'nca alınan kararlar doğrultusunda, bankalar ve turizm tesislerinde kapsamlı önlemler uygulanacak. Turizm tesislerindeki havuz çevresi ve kıyıdaki gölgelikler ile şezlong grupları dahil tüm genel kullanım alanları sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenecek

    Şezlonglara sosyal mesafe
    Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca alınan kararlar doğrultusunda, bankalar ve tesislerinde kapsamlı önlemler uygulanacak. Turizm tesislerindeki havuz çevresi ve kıyıdaki gölgelikler ile şezlong grupları dahil tüm genel kullanım alanları sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenecek. Misafirlerden, son 14 gün içerisinde bulunduğu yerlere, varsa kronik rahatsızlıklarına ve Covid- 19 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirme istenecek. Bankalardaki bekleme alanlarında en fazla işlem bankosu kadar müşteri bulundurulacak, numaratörler sadece tıbbı maske takan tek bir kişi tarafından kullanılacak.
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