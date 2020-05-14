Otobüs seferleri, uçak seferleri ve tren seferlerinin ne zaman açılacak? Söz konusu plana göre Cuma ve vakit namazları için camiilerin Haziran ayında kapılarını açması bekleniyor. Ancak önceye göre bir farkla gerçekleşecek bir açılış olacak bu. Cuma namazları camilerin içinde kılanamayacak. İşte camiler, çay bahçeleri, düğün salonları, spor salonları gibi kritik noktaların açılış tarihlerine ilişkin son ayrıntılar ve kritik tarihler... Nikâh salonları yüzde 25'i doluluk şartıyla haziranda açılacak. Düğün salonu, konser salonu, tiyatro, sinema ve gösteri merkezlerindeki kısıtlamalar temmuzda kalkacak. Kütüphaneler haftanın belli günlerinde hizmete açılacak.