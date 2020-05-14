Otobüs seferleri, uçak seferleri ve tren seferlerinin ne zaman açılacak? Söz konusu plana göre Cuma ve vakit namazları için camiilerin Haziran ayında kapılarını açması bekleniyor. Ancak önceye göre bir farkla gerçekleşecek bir açılış olacak bu. Cuma namazları camilerin içinde kılanamayacak. İşte camiler, çay bahçeleri, düğün salonları, spor salonları gibi kritik noktaların açılış tarihlerine ilişkin son ayrıntılar ve kritik tarihler... Nikâh salonları yüzde 25'i doluluk şartıyla haziranda açılacak. Düğün salonu, konser salonu, tiyatro, sinema ve gösteri merkezlerindeki kısıtlamalar temmuzda kalkacak. Kütüphaneler haftanın belli günlerinde hizmete açılacak.
O tarih netleşti! Tren ,otobüs ve uçuşlar başladı mı?
Şehirlerarası kısıtlamanın bazı şehirler için kaldırılması Mayıs sonunda devam edecek. Tren hazırlıkları için önümüzdeki hafta kararın yayımlanması bekleniyor. Otobüs seferlerinin yeniden başlaması için karar önümüzdeki hafta yayımlanacak. Yine uçak seferlerinin ne zaman başlayacağı da önümüzdeki hafta belli olacak.
NORMALLEŞME 5 AY SÜRECEK
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye'nin eylüle kadar normalleşmesi planlanıyor. Beş aylık normalleşme planına göre çalışma hayatı, sağlık, eğitim, din hizmetleri, savunma, adalet, sanayi, ticaret, turizm, kültür, gıda, tarım, orman, spor, ulaştırma, enerji gibi 18 alanda takvim belirlendi. Bilim Kurulu'nun güncellenen önerileri ve vaka sayısının seyrine göre kontrollü normalleşme planı şöyle işleyecek.
NİKAH VE DÜĞÜN SALONLARINDA YENİ DOLULUK ŞARTIYLA AÇILIŞ TARİHİ HAZİRAN
Nikâh salonları yüzde 25'i doluluk şartıyla haziranda açılacak. Düğün salonu, konser salonu, tiyatro, sinema ve gösteri merkezlerindeki kısıtlamalar temmuzda kalkacak. Kütüphaneler haftanın belli günlerinde hizmete açılacak. Otel, motel ve pansiyonlar 27 Mayıs'tan itibaren müşteri kabul edebilecek.
ULUSLARARASI TOPLANTILAR ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA
Ulusal ve uluslararası konferans ve toplantılarına önümüzdeki aylarda başlatılacak. Antalya Diplomasi Formu, Büyükelçiler Konferansı, Türk-İngiliz Tatlı Dil Formu, İstanbul Aracılık Konferansı ve NATO toplantılarının gerçekleştirilmesi için tarih belirleme çalışmaları masada.
SINIR KAPILARINDA AÇILIŞ...
Bulgaristan ve Yunanistan sınır kapılarının açılma tarihi salgının seyrine göre planlanacak. YHT ve konvansiyonel taşıma için bilet satışı ve tren hazırlıkları ay sonunda başlatılacak. Ankara ve İstanbul arası karşılıklı olarak günde 1 sefer yapılacak.
CAMİLER 12 HAZİRAN'DA AÇILACAK AMA CUMA NAMAZLARI DIŞARIDA...
Cuma namazları 12 Haziran'dan itibaren cami dışında açık alanlarda kılınabilecek. Aynı tarihten itibaren, vakit namazları sosyal mesafe, maske ve hijyene ulak şartıyla uygun görülen cami ve mescitlerde kılınabilecek. Kur'an kursları 24 Ağustos'ta açılabilecek, 30 Eylül'den itibaren fiziki mekânları yeterli olan Kur'an kursları bire bir eğitim yapılması, ekimde normal eğitime geçilmesi hesaplanıyor.
ÇALIŞMA HAYATI NORMALE DÖNECEK
Çalışma hayatında kamudan başlayarak esnek çalışma uygulamaları gözden geçirilecek. İkinci adımda, kısa çalışma uygulaması koronavirüs tedbirleri kapsamından çıkarılacak. Bu süreçte kreşi anaokulu ve gündüz bakımevleri isteğe bağlı olarak faaliyet gösterebilecek. Kullandırılmayan izinler verilecek.
SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Uygulama kapsamında kapatılan bu yerlerin ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor. İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamanın kaldırıldığına yönelik genelge yayımlandığı taktirde haberimizden ulaşabilirsiniz.
HANGİ MEKANLAR KAPALI?
Genelge ile 16 Mart saat 24.00 itibariyle bazı işletmelerin faaliyetleri durduruldu.
İşte kapalı olan mekanlar:
Tiyatro,
sinema salonları,
gösteri merkezi,
konser salonu,
nişan/düğün salonu,
Çalgılı/müzikli lokanta/kafe,
gazino,
birahane,
taverna,
kahvehane,
kıraathane,
Kafeterya,kır bahçesi,
nargile salonu,
nargile kafe,
internet salonu,
internet kafe,
her türlü oyun salonları,
Her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil),
çay bahçesi,
dernek lokalleri,
lunapark,
Yüzme havuzu,hamam,
sauna,
kaplıca,
Masaj salonu,
SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.