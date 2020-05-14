3600 Günden Erken Emekli Olanların Maaşı Ne Kadardır?

15 yıllık sigorta süresinin ve 3600 prim günü ödemesinin tamamlanma tarihi alınacak olan emekli maaşlarını da birebir olarak etkiler. 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların emekli maaşının sonraki dönemlerde sigortalanan kişilere göre daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. Aynı zamanda emekli maaşlarını prim ödemelerinin tavandan ya da tabandan yapılması da etkiler. 3600 günden emekli olanların normal prim ödemelerine göre alabileceği maaşlar belirlenmiştir:

• 31.12.1999 tarihinden önce emekli olanlar: 1600 TL

• 01.01.2000 tarihinden sonra emekli olanlar: 1400 TL

• 2008 yılı ve sonrasında emekli olanlar: 1200 TL

Kimler 65 Yaşa Tabi?

Emeklilik yaşı 1 Ocak 2036 itibariyle her 2 yılda 1 yaş yükselecek. Kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 olan emeklilik yaşı çalıştıkları statüde emeklilik için gerekli olan prim gününü doldurdukları tarihteki yaş şartına bağlı olarak belli olacak. Yani 1 Ocak 2019 tarihinde kamuda işe başlayan ya da kendi işini kuran bir vatandaş 9 bin prim gününü tamamladığı tarihteki yaştan önce emekli olamayacak. Örnek vermek gerekirse; memur olarak gelecek yıl işe başlayan bir erkek 9000 prim gününü 2044 yılında tamamlayacak. Prim gününü 1 Ocak 2044-31 Aralık 2045 tarihleri arasında dolduran erkekler için emeklilik yaşı 65 olduğu için, gelecek yıl memur olan veya kendi işini kuran bir genç 65 yaşından önce emekli olamayacak.

4/a'lı bir çalışan ise 7 bin 200 prim gününü doldurduğu tarihte uygulanan yaş şartına tabi olacak. Örneğin, 1 Ocak 2019'dan sonra işe başlayan bir erkek, hiç boşluk olmadan 7200 günü 2039'da tamamlarsa 62 yaşından önce emekli olamayacak.