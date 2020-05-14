Tahsis numarasına göre SSK SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları yattı mı? Sorusu milyonların gündeminde bilindiği gibi bu ay maaşlar Ramazan Bayramı öncesinde hesaplarda olacak. Ocak'ta maaşları artan, ikinci promosyonunu zamlı alma imkanına kavuşan, Ramazan Bayramı ikramiyesini erken cebine koyan emeklilerin, 650 bininin aylık ödemesi geçtiğimiz aydan itibaren bin 500 liraya yükseltilirken, kazanımlar sürüyor. Yaşlılık, malullük aylığı alan emeklilere aylık asgari ödeme tutarı bin liradan bin 500 liraya yükseltilirken, 650 bin emeklinin geliri bu kapsamda artıyor. Çıkarılan yasa ile yaşlılık, malullük aylığı alan emeklilere aylık asgari ödeme tutarı, bin liradan bin 500 liraya yükseltilmişti. İşte Mayıs ayı emekli maaşı ödeme tarihi.. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...