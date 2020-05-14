Devletten elektrik faturasına 80 TL destek şartları nedir? Doğalgaz faturaları geri mi ödenecek? İptal mi edildi?

ELEKTRİK FATURASI YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Elektrik faturası yardımı için kişilerin ilgili bakanlığa bağlı olan Sosyal Hizmetler Müdürlükleri üzerinden başvurularını yapmalarına imkan verilmiştir. Başvurular aynı zamanda kaymakamlıklara bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafında da alınmaktadır. Muhtarlardan alınan muhtaçlık belgesi, yardım başvurusunun olumlu olarak değerlendirilmesinde etkin bir rol oynar.

Başvuru sırasında kişilerin yanında:

Başvuru dilekçesi,

Başvuru yapan kişinin ve diğer aile fertlerinin üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı olan kimlik kartlarının fotokopisi,

Güncel elektrik faturası olması gerekir.