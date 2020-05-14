Covid 19’a erken tespit

'le mücadelede başarılı çalışmalarını bir adım daha ileriye götürüyor. Covid-19'u erken aşamada tespit edecek ve dünyaya örnek olacak gelişmiş tanı kiti prototipi Haziran'da tamamlanacak.Covid-19'un erken aşamada tespit edilmesine yönelik PCR yöntemine alternatif yenilikçi bir kit geliştirildiğini belirterek, "Prototipin Haziran'da tamamlanması planlanıyor" diye konuştu. İlaç alanında hem kimyasala hem de biyo-teknolojiye odaklanan 9 farklı projenin devam ettiğine değinen Varank, "Haziran'da, bu projelerden birinde yerli kaynaklarla sentez ilaç alanında önemli bir müjdemiz olacak" dedi.