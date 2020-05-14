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    • Ekonomi
    • 14.05.2020 Gazete
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    Covid 19’a erken tespit

    , Coronavirüs'le mücadelede başarılı çalışmalarını bir adım daha ileriye götürüyor. Covid-19'u erken aşamada tespit edecek ve dünyaya örnek olacak gelişmiş tanı kiti prototipi Haziran'da tamamlanacak.

    Covid 19’a erken tespit
    Türkiye, Coronavirüs'le mücadelede başarılı çalışmalarını bir adım daha ileriye götürüyor. Covid-19'u erken aşamada tespit edecek ve dünyaya örnek olacak gelişmiş tanı kiti prototipi Haziran'da tamamlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Covid-19'un erken aşamada tespit edilmesine yönelik PCR yöntemine alternatif yenilikçi bir kit geliştirildiğini belirterek, "Prototipin Haziran'da tamamlanması planlanıyor" diye konuştu. İlaç alanında hem kimyasala hem de biyo-teknolojiye odaklanan 9 farklı projenin devam ettiğine değinen Varank, "Haziran'da, bu projelerden birinde yerli kaynaklarla sentez ilaç alanında önemli bir müjdemiz olacak" dedi.
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