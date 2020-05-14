British American Tobacco sigara zammı ile birlikte güncel değişen sigara fiyatları Mayıs 2020 itibari ile sayfamızda yer alıyor. Sigara ve bazı tütün ürünlerinde asgari maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları yükseltildi. Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarındaki artışa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sigarada 0,3899 lira olan asgari maktu vergi yüzde 17,18 artışla 0.4569'a çıktı. Böylece 1 paket yani 20 adet sigarada vergi 7,79 liradan 9,13 TL'ye yükseldi. Peki Kent, Viceroy, Pall Mall, Kent Slims, Rothmans ve Tekel sigara fiyatları ne kadar oldu?
British American Tobacco sigara zammı açıklaması
14 Mayıs 2020 Perşembe gününden itibaren Tekel 2000 Ailesi tüm ürünlerimizin satış fiyatı 14 TL olacaktır. Diğer ürünlerimizin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıstir.Yarindan itibaren geçerli olan yeni fiyat listemizi bilgilerinize sunariz.
Tekel 2000 (TÜM ÜRÜNLER):14TL
Kent (Blue,Grey,White,Switch):15TL
Kent D-Range(Blue,Grey,Blue Long,Grey Long):15TL
Kent Slims:18TL
Rothmans :14TL
Viceroy:14.5TL
Pall Mall:14.5TL
Tekel 2001:14TL
Samsun:14TL
Maltepe:14TL
EN UCUZ SİGARA 2 TL ZAMLANACAK
Sigara ve bazı tütün ürünlerinde asgari maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları yükseltildi. Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarındaki artışa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sigarada 0,3899 lira olan asgari maktu vergi yüzde 17,18 artışla 0.4569'a çıktı. Böylece 1 paket yani 20 adet sigarada vergi 7,79 liradan 9,13 TL'ye yükseldi.
SİGARA VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNDE VERGİ ARTIŞI
Sigarada asgari maktu vergiye ek olarak 0,4539 lira maktu vergi alınıyor. Bunların üstüne bir de KDV alınıyor. KDV ise perakende satış fiyatı üzerinden alındığı için ÖTV toplamının yüzde 15.25 ile çarpımı sonucu elde ediliyor. Böylece 11.6 lira taban fiyatı olan en düşük fiyata satılan sigarada taban fiyat 13.6 lira olacak. Yeni düzenleme sonucu bir paket sigaranın 2 lira zamlanarak en az 14 liradan satılması bekleniyor.
Ucuz sigaralar toplam pazarın yüzde 25'ine kadar yükselmişti. Bu artırım ile Maliye'nin 1 yılda 1 milyar liralık vergi artışı sağlayabileceği hesaplandı. 13.6 liranın altında satılan sigaralarda üretici veya pazarlama şirketi o kadar miktarı cebinden karşılamış olacak.
MAYIS 2020 SİGARA FİYAT LİSTESİ
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro: 18 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Parliament: 18,50 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,50 TL
L&M Mode: 14 TL
SİGARA NASIL BIRAKILIR?
Boyut olarak ufak gözükse de yarattığı olumsuz durum açısından devasa büyüklükte olan sigarayı bırakmak için birçok çözüm yolu da bulunmaktadır. İnsanın sigarayı bırakmaya kendini şartlaması, sigaranın eninde sonunda bırakılmasına yol açacaktır.
Neden sigarayı bıraktığınızın farkında olun. Sigarayı bırakmak için geçerli sebep ya da sebeplerinizi belirleyin. Kendi sağlığınıza ve ekonominize iyi gelmediği gibi, aileniz açısından da maddi ve manevi zararlara yol açabilir.
İlk günden kesin konuşmayın. Sigarayı bırakmaya karar verdiğiniz ilk günde "bu iş kesin bitti" psikolojisine bürünmeyin. Unutulmamalıdır ki, sigara içerdiği yüksek nikotinle yıllar boyunca sizi kendisine alıştırmıştır. Temkinli adım atmakta fayda vardır.
Uzmanlara danışın. Sigara bırakmada yardım almaktan çekinmeyin. Gerekirse konu ile ilgili uzmanlardan, doktorlardan yardım isteyip ilaç önerisi alın.
Psikolojik destek almaya hazır olun. Sigarayı bırakmanın maddi halden ziyade manevi yöne ilişkin bir olgu olması, sigarayı bırakma sürecinde sizi psikolojik olarak sarsıntılara açık hale getirebilir. Bu süreçte aileniz, eşiniz, dostunuz veya çeşitli uzmanlardan psikolojik yardım alabilirsiniz.
Çevrenizi sigaralardan arındırın. Çalıştığınız ofiste çekmecenizde veyahut evde masanın üstünde… Sigaranızı bırakmadan önce sigaranızı nerelere koyduğuysanız sigaraları alın ve çöpe atın. Gözünüzün önünde sigara tutmayın.
İlk problemde sigaraya dönmeyin. Günlük hayat içerisinde karşılaştığınız ilk zorlukta sigarayı çözüm yolu olarak görmeyin. Alternatifleri belirleyin.
Tespih çekmek, çekirdek çitlemek, müzik dinlemek ya da sakız çiğnemek… Doğru olanı belirleyin!
Ödül mekanizması oluşturun. Sigarayı bırakma eyleminden sonra belirli aralıklarla (her geçen hafta, her geçen ay, her geçen yıl gibi) kendinizi ödüllendirin.