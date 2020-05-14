Taşeron işçilerin tediye ikramiyesi ödemeleri normal ödeme takvimine göre Mayıs ayında hesaplara yatırılacak. Peki bu ödemeler corona virüs ile mücadele kapsamında daha erkene alınır mı? Tediye ikramiyelerinin 2. taksiti bayram öncesi ödenir mi? 4/D statüsünde çalışan taşeron işçilere sağlanan mali ve sosyal haklar 2020 yılında artacak. Maaşların artmasıyla bazı ödemelerde yapılacak olan tutarlarda yükselecek. Ancak taşeron işçilerin bazı ek ödemelerin oranlarının artırılması yönünde talepleri bulunuyor. 2020 yılı TİS görüşmelerinde ele alınması talep edilen bu ek ödemelerin güncel tutarları ile yapılması istenen zam oranlarını aktarıyoruz.
Yaklaşık 900 bin işçi taşerondan kadroya geçiş yaptı. 2020 yılı tediye ikramiye ödemelerini ne zaman ödeneceği de bu işleri tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İlk taksit ödemeleri 31 Ocak tarihine kadar tamamlandı. İkinci taksit 5 günlük ödeme ise 22 Mayıs 2020 tarihine kadar tamamlanacak.
TEDİYE İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BAYRAM ÖNCESİ YAPILIR?
Çalışma Bakanlığı tarafından uygulanan ödeme takvimine göre bakanlık tediye ikramiyesi ödemelerinin ilk taksitini Ocak ayı sonunda çalışanların hesaplarına yatırdı. İkinci taksit ödemelerinin ise Mayıs ayı sonuna doğru olması bekleniyordu.
Ancak corona virüs ile mücadele sürecinde çok sayıda ödemenin erkene alınmasıyla çalışanlar ödemelerin daha erken yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladılar. Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda herhangi bir açıklaması bulunmuyor. Bu süreçte ödemeler normal planladığı dönem olan Mayıs ayı sonunda yapılacak.
TEDİYE NE DEMEK?
Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor. Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemedir. Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor.
KİM, NE KADAR TEDİYE ALACAK?
Kamuda kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere kamuda görev yapan işçilerin tamamına 13 günlük ücretleri üzerinden tediye ödemesi yapılacak. Bu kapsamda asgari ücretle çalışan bir işçiye 13 günlük ücreti karşılığı en az 913 TL ilave tediye ödenecek. Kamu işçisinin ücreti arttıkça eline geçen tediye miktarı da artacak. Örneğin, 3.000 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisine 929 TL, 3.500 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 1.084 TL, 4.000 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 1.239 TL ilave tediye ödenecek. Ocak ayı ilave tediyeleri vergi dilimi en düşük seviyede olduğu için yüzde 20 üzerinden vergilendirilecek.
4'D'Lİ TAŞERON İŞÇİLERİN TEDİYE İKRAMİYESİ ZAMMI
2020 yılı zamları ile birlikte taşeron işçilerin tediye ikramiyeleri artacak. Maaşlara göre ödenen bu ödemelerde yapılan kesintilerin olmaması noktasında taşeron işçilerin talepleri bulunuyor. Bu talep kabul edilirse tediye ikramiyesi ödemeleri brüt maaş üzerinden doğrudan ödenecek.
Diğer bir talep ise eğitim yardımı kapsamında. Taşeron işçilere Eylül ayında yapılan eğitim tutarlarının oranlarının yükseltilmesi talep ediliyor.
En yüksek sesle söylenen taleplerden birisi de bayram ikramiyesi konusunda. Taşeron işçilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 75 TL ödeme yapılıyor. Bu ödemelerden yapılan kesintiler sonrası ödenen tutar 53 TL seviyesinde. Bu bayram ikramiyelerinin artırılması da TİS görüşmelerinde ele alınması bekleniyor.
TAŞERON İŞÇİLERİN MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Taşeron işçilerin maaşlarına yapılacak zam öncesi yerel bir mahkeme tarafından alınan ücret kararı burada önemli bir nokta oluşturuyor. Mahkeme tarafından alınan kararda ücretin fazlası şeklinde çalışan işçilerin ücreti yeni asgari ücret düzeyine yükseltilecek. . Bu kararın anlamı hizmet alım ihaleleri ve bireysel iş sözleşmesinde belirlenen yüzde fazlası örneğin, işçi 10 fazlası ile çalışıyor ise 1 Ocak 2020 tarihinde uygulanacak günlük 85,28 brüt asgari ücretin %10 fazlası olan günlük 93,80 TL üzerinde %4 oranında zam yapılarak günlük 97,55 TL brüt olarak ücret olarak belirlenecek..
Bu gelişmenin yanında ise asıl nokta Toplu İş Sözleşmesi ile maaş zammı. Bu konuda Türk İş Sendikası ile Çalışma Bakanlığı'nca imzalanan protokol gereği maaşlar için yeni zam oranları 2020 yılında belirlenecek. Ocak ayında yüzde 4'lük zam olacak KHK'lı 4/D'li taşeron işçiler için Haziran ayında zam oranları belirlenmesi için görüşmeler gerçekleştirilecek.