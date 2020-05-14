2.6 milyon işçiye destek

Coronavirüs tedbirleri kapsamında devreye alınan ve şartları kolaylaştırılan kısa çalışma ödeneği, işçiler için can suyu oldu. Toplam 3.5 milyon işçi için kısa çalışma ödeneği başvurusu yapıldı. Mart'ta 67.8 bin, Nisan'da da 2 milyon 590 bin 589 kişinin kısa çalışma başvurusu kabul edildi. Bu kişiler için toplam 4.1 milyar liralık ödeme yapıldı. Kısa çalışma ödeneğinden, Covid-19 sebebiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az 3'te 1 oranında azaltan ya da faaliyetini en az 4 hafta durduran işverenlerin çalışanları yararlanıyor. Çalışanın ödenekten yararlanabilmesi için son 3 yılda asgari 450 gün priminin yatırılmış olması ve son 60 gün içinde hizmet akdine tabi olması gerekiyor. Kısa çalışma ödeneği başvurularında işverenin çalışanlarla ilgili beyanı esas kabul ediliyor. Başvurusu kabul edilen firmaların çalışanlarına, maaşlarına göre aylık bin 752 ile 4 bin 380 lira arasında ödeme yapılıyor. Şartları uymayanlar çalışanlar için ise nakdi ücret desteği imkanı bulunuyor.