2.6 milyon işçiye destek

tedbirleri kapsamındadevreye alınan veşartları kolaylaştırılanişçiler için can suyuoldu. Toplam 3.5 milyonişçi için kısa çalışmaödeneği başvurusuyapıldı. Mart'ta 67.8bin, Nisan'da da 2milyon 590 bin 589kişinin kısa çalışmabaşvurusu kabul edildi.Bu kişiler için toplam4.1 milyar liralık ödemeyapıldı.Kısa çalışmaödeneğinden, Covid-19sebebiyle işyerindekihaftalık çalışmasürelerini geçiciolarak en az 3'te 1oranında azaltan ya dafaaliyetini en az 4 haftadurduran işverenlerinçalışanları yararlanıyor.Çalışanın ödenektenyararlanabilmesi içinson 3 yılda asgari 450gün priminin yatırılmışolması ve son 60 güniçinde hizmet akdinetabi olması gerekiyor.Kısa çalışma ödeneğibaşvurularında işvereninçalışanlarla ilgili beyanıesas kabul ediliyor.Başvurusu kabul edilenfirmaların çalışanlarına,maaşlarına göre aylıkilearasındaödeme yapılıyor.Şartları uymayanlarçalışanlar için ise nakdiücret desteği imkanıbulunuyor.