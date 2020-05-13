Üreticiye büyük destek

Çiftçilerin tarım ve hayvancılık ürünlerini Migros kanalıyla doğrudan tüketiciye ulaştırırken bedellerini de peşin alabilmelerini sağlamak üzere Migros ile Ziraat Bankası önemli bir işbirliğine imza attı. 'Üretici Finansman Sistemi'ne ilişkin protokol, Migros Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu ve Ziraat Bankası Tarım Bankacılığından Sorumlu Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf tarafından imzalandı. Ferhat Pişmaf, "Ürünlerini Migros'a satan çiftçilerin ödeme tutarları ve tarihi bize bildirilecek. İsteyen, ödeme tarihini beklemeden ürün teslimini takip eden iş gününde alacaklarını çok uygun oranla iskonto ettirerek Ziraat Bankası'ndan tahsil edebilecek. Uygulanacak iskonto oranı, normal ödeme tarihini beklemenin alternatif maliyetine göre çok daha avantajlı olacak. Tedarik zincirinin kısalacağını ve tüketici fiyatlarına olumlu yansıyacağını düşünüyoruz" dedi. Cem Rodoslu da "Tarladaki mahsule sahip çıkıyoruz. Tüketicilere çok daha uygun fiyatlı meyve, sebze ve et ürünleri ulaştıracağız" diye konuştu.