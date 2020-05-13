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    • Ekonomi
    • 13.05.2020 Gazete
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    Üreticiye büyük destek

    Çiftçilerin tarım ve hayvancılık ürünlerini Migros kanalıyla doğrudan tüketiciye ulaştırırken bedellerini de peşin alabilmelerini sağlamak üzere Migros ile önemli bir işbirliğine imza attı.

    Üreticiye büyük destek
    Çiftçilerin tarım ve hayvancılık ürünlerini Migros kanalıyla doğrudan tüketiciye ulaştırırken bedellerini de peşin alabilmelerini sağlamak üzere Migros ile Ziraat Bankası önemli bir işbirliğine imza attı. 'Üretici Finansman Sistemi'ne ilişkin protokol, Migros Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu ve Tarım Bankacılığından Sorumlu Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf tarafından imzalandı. Ferhat Pişmaf, "Ürünlerini Migros'a satan çiftçilerin ödeme tutarları ve tarihi bize bildirilecek. İsteyen, ödeme tarihini beklemeden ürün teslimini takip eden iş gününde alacaklarını çok uygun oranla iskonto ettirerek Ziraat Bankası'ndan tahsil edebilecek. Uygulanacak iskonto oranı, normal ödeme tarihini beklemenin alternatif maliyetine göre çok daha avantajlı olacak. Tedarik zincirinin kısalacağını ve tüketici fiyatlarına olumlu yansıyacağını düşünüyoruz" dedi. Cem Rodoslu da "Tarladaki mahsule sahip çıkıyoruz. Tüketicilere çok daha uygun fiyatlı meyve, sebze ve et ürünleri ulaştıracağız" diye konuştu.
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