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    • Ekonomi
    • 13.05.2020 Gazete
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    PTT çalışanlarına 2 bin TL ödeme

    PTT AŞ, Coronavirüs sürecinde gişelerde ve dağıtım alanlarında çalışan personeline net 2 bin lira nakit destek ödemesi yapacak. PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek iradeleri ve talimatları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nun himaye ve destekleriyle fedakarca çalışan PTT personelimize net 2 bin lira katkı ödemesi yapacağız." ifadelerini kullandı.

    PTT çalışanlarına 2 bin TL ödeme
    PTT AŞ, Coronavirüs sürecinde gişelerde ve dağıtım alanlarında çalışan personeline net 2 bin lira nakit destek ödemesi yapacak. PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek iradeleri ve talimatları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nun himaye ve destekleriyle fedakarca çalışan PTT personelimize net 2 bin lira katkı ödemesi yapacağız. Bu gibi zamanlarda verilen hizmetin karşılığı parayla ölçülemez. Personelimize yapacağımız bu katkı, başarıları ve özverilerinin ödüllendirilmesi olarak değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.
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