PTT çalışanlarına 2 bin TL ödeme

Coronavirüs sürecinde gişelerde ve dağıtım alanlarında çalışan personeline net 2 bin lira nakit destek ödemesi yapacak. PTT AŞ Genel Müdürü, "'ın yüksek iradeleri ve talimatları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız'nun himaye ve destekleriyle fedakarca çalışan PTT personelimize net 2 bin lira katkı ödemesi yapacağız. Bu gibi zamanlarda verilen hizmetin karşılığı parayla ölçülemez. Personelimize yapacağımız bu katkı, başarıları ve özverilerinin ödüllendirilmesi olarak değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.