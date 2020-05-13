Özellikle kendi emekli müşterilerine daha önemli avantajlar sunan emeklilere faizsiz kredi veren bankalar, diğer banka müşterilerinin de ilgisini çekmek için emeklilere yönelik farklı birçok kampanya düzenlemektedir. Emekli aylığının devlet güvencesinde olması, bankaların emeklilere kolay kredi vermelerindeki en önemli unsurlardan biridir. Her yıl düzenli olarak bayram öncesinde verilen emekli ikramiyeleri virüs nedeni ile 1 ay erkene alınmış ve açıklamalara göre emekli ikramiyelerini almak için bankalara gidilmeyecek, emeklilere emekli ikramiyesi görevli kişiler tarafından evlere kadar getirilecektir. Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar hangileridir? Emeklilere kredi şartları nelerdir?
DENİZBANK
Denizbank 1.000 liraya ihtiyaç duyan müşterilerine özel faizsiz ve masrafsız kredi veriyor. Bana 1000 lira yeter diyorsanız hiçbir dosya masrafı ve sigorta masrafı ödemeden sıfır faizli 1000 lira limitli Denizbank ihtiyaç kredisine başvurarak hiç faiz ödemeden acil nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Denizbank 1000 lira masrafsız faizsiz kredi vermek için kredi başvurusunda bulunan emeklilerde mevduat hesabına iki adet otomatik ödeme talimatı vermeleri dışında herhangi bir talepte bulunmamaktadır. Ayrıca verilen 2 adet faturanın otomatik ödemesini 1 yıl boyunca düzenli sabit olarak yapmanız gereklidir.
FİBABANKA
18 ay vade seçeneğiyle 3 bin liraya kadar emeklilere faizsiz kredi veren banka, kendi müşterilerine yönelik bir avantaj sunmaktadır. Yani farklı banka müşterisi olanların, bu krediden yararlanma hakları bulunmuyor.
Banka emekli maaş müşterilerine verdiği kredi kapsamında, 18 aya kadar geniş bir geri ödeme seçeneği sunarak sektörde oldukça iddialı bir kredi imkânı sunmaktadır. Kredinin alt vade limiti ise, 12 aydır. Yani vadelerinizi, 12 ile 18 ay arasında seçmeniz mümkündür.
3 bin TL'ye kadar kullanılan kredi için faiz almayan banka, müşteri sadakat programına göre 3 bin TL üzeri kredi talep eden müşterileri için yine 3 bin TL kadar olan kısmına faiz işletmeyip, kredinin geri kalan kısmı için faiz almaktadır.
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Türkiye İş Bankası da emeklilere kredi imkanı sunan bankalardan biridir. 5 bin TL' den 50 bin TL' ye kredi imkanı bulunmaktadır. Vade ise diğer bankalardan farklı olarak 60 aydır. Kredi başvuruları internet bankacılığından, ATM' lerden, şubelerden ve telefon aracılığı ile yapılabilmektedir. 50 bin TL tutarındaki kredinin faiz oranı %0,99′ dur. 5 bin TL kredide banka 25 TL, 50 bin TL' de ise 250 TL dosya masrafı talep etmektedir. Kredi talebinde bulunabilmek için maaşınızı Türkiye İş Bankasından almanız gerekiyor. Maaşınızı bu bankadan almıyorsanız emekli müşterilere sunulan farklı kredi imkanlarından faydalanamıyorsunuz. Emekli aylığını bu bankadan alan müşterilerin başvuru esnasında hiçbir evrak, kefil ya da teminat göstermelerine gerek kalmıyor.
AKBANK
Akbank' da Emeklilere Özel İhtiyaç kredisi kampanyası başlatmıştır. Maaşını Akbank' tan alan müşteriler çekecekleri 10 bin TL kredi için dosya masrafı ödemiyor. Ayrıca kredi faiz oranı %1,53′ dür. Kampanya şartları sadece emekli müşteriler için geçerlidir. Bankanın isteyeceği evraklar sadece T.C. kimlik fotokopisi ve gerekli görülmesi durumunda adres bildirim belgesi olacaktır. Verilecek olan bu kredinin şartlarını düzenleme yetkisi bankanındır. Gerekli gördüğü durumlarda kampanyayı durdurabilir. Kredi vadesi 60 aydır. Vade süresini kısaltmanız durumunda faiz oranı da artacaktır. 12 aya göre uyarlanacak olan faiz oranı %1,49′ dur. Faiz dışında ekstra masraflar ödeyeceğiniz Akbank' ın emekli kredisine başvuru yapmak için en yakın Akbank şubelerini ziyaret ediniz.
Emekli kredisi veren bankalar ve faiz oranları aşağıda ki tabloda görüntülenmektedir.
Qnb Finanbank %0,89
İş Bankası %0,99 – %1,05
TEB %1,05
Vakıf Katılım Bankası %1,10
INGBank %0,99
Yapı ve Kredi Bankası %1,72
Garanti Bankası %1,34
Vakıfbank %1,05
Ziraat Bankası %0,94 – %0,98
Akbank %1,49-1,53
Denizbank %1,69
Fibabanka %1,08
Enpara %1,19 – %1,24
Alternatifbank %1,36
Yukarıda yer alan faiz oranları değişiklik göstermektedir. En güncel faizler banka şubesinden öğrenilir.
45.000 Bin Liraya Kadar Emeklilere Düşük Faizli Kredi İmkanı
Bir çok banka emeklilere en az %0.10 da düşük faizler ile kredi olanağı sağlamaktadır. Diğer bireysel müşterilerine göre düşük faiz uygulayan bankalar ve bu bankaların kredi faiz oran tablosunu aşağıda sizler de görebilirsiniz.
Bu ay emeklilere en düşük faizli kredi imkanı sağlayan bankası Ziraat bankası. Banka maaşlarını kendiden alan müşterilerine aylık %0.98 faiz oranı ile kredi imkanı sağlamaktadır.
Bu da 20.000 TL için 60 ay vadeli kullanacaklar da aylık taksit ödemesi 466,53 TL anlamına gelmektedir. Toplam ise size yansıyacağı miktar ise 27.991,75 TL olacaktır.
Halk Bankası'da yine uygun faiz oranları emeklilere özel kredi kullandırmaktadır. Bu ay için emekliye %0,08 faiz indirimi ile %0.98 faiz uygulayan banka bir diğer bankamızdır.
45.000 Lira kullanacaklar için 60 ay vadeli aylık 1.049,69 TL ödeme çıkarmaktadır.
Özel banka tercihinde bulunacaklar için ise QNB Finansbank kredi faiz oranları'da çok cazip. Kredinin faiz oranı aylık %0.89 dur.
10.000 lira 12 ay vadeli 892,31 TL olacaktır. Toplam geri ödeme miktarı ise 10.707,71 TL olur. 18 ay için ise ödeme planınız aylık 613,62 TL den olmaktadır.
Emeklilerin Kredi Alabilmesi İçin Şu Şartları Sağlaması Gerekir
Emekli olan bireylerin, faizli ya da faizsiz kredi imkanlarından yararlanabilmeleri için aşağıdaki şartları sağlıyor olması gerekmektedir. Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar, yaş ve hastalıklara bağlı olarak risk durumu değerlendirmesi yaparak, bazı kriterleri göz önüne almaktadır.
• Emeklilerin bankadan kredi çekebilmeleri için gerekli olan yaş sınırı, 75 yaştır. Bazı bankalar bu sınırı 80 olarak belirlemekle birlikte, bu yaşlardan daha yaşlı olan kimseler risk grubunda değerlendirildiği için kredi almaları pek mümkün değildir.
• Her ne kadar emekli maaşı devlet güvencesi altında olsa da, kredi çekmek isteyen emeklinin tamamen kara listede olmaması önemlidir. Kara listede olan emeklilerin, kredi çekebilmesi oldukça zor hatta imkansızdır.
• Çekilmek istenen kredi tutarının aylık taksiti, emekli maaşının yarısından fazla olamamaktadır. Bu nedenle alınan maaşın miktarı, kredi tutarında da belirleyici rol oynamaktadır.
• Bankalar emekliler için genellikle, 36 ile 48 ay arasında vade üst limiti belirlemektedir. Yaş faktörünü dikkate alan bankalar, ihtiyaç kredileri için en fazla 36 ay vade imkânı sunarken, taşıt kredileri için ise 48 ay vade imkânı vermektedir. Bazı bankalarda vade üst limiti, biraz daha yüksek olabilmektedir.
• Herhangi bir gayrimenkulünü ipotek ettirerek kredi çekmek isteyen emeklinin evli olması durumunda, mutlaka eşinin yazılı ve imzalı izni olma şartı bulunmaktadır.