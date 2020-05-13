2020 Mayıs ayı kamuya memur alımı ilanları açıklanmaya başlandı. Öze sektör ile kamuda Mayıs ayı personel alım ilanlarında Lise, önlisans ve lisans mezunu ile alımlar yapılacak. KPSS'siz ve düşük KPSS ile çok sayıda ilan açıklandı. Lise mezunu adaylar KPSS P94 puan türünden, İki yıllık ön lisans mezunu adaylar KPSS P93 puan türünden ve dört yıllık lisans mezunlarının KPSS P3 puan türünden enaz 50 puan ile başvuru yapacakları, 60 KPSS ile personel alımı yapacakları ilanları aşağıdaki tablodan erişebilirler.
Kamu Memur Alım İlanları
Kültür ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolörlük Sınav ilanı 15.05.2020
Aksaray Gülağaç Belediyesi memur alım ilanı 15.05.2020
Aksaray Gülpınar Belediyesi memur alım ilanı 18.05.2020
Erzurum Şenkaya Belediyesi memur alım ilanı 22.05.2020
İstanbul Beykoz Belediyesi Zabıta Memuru alım ilanı 10.06.2020
Amasra Belediyesi memur alım ilanı 12.06.2020
DHMİ Genel Müdürlüğünden Personel Alımı Sınavı 05.06.2020
Konya Selçuklu Belediyesi Zabıta Memuru alım ilanı 19.06.2020
Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı
Ankara Türksat Uydu Haber. Kablo TV Ve İşl. A.Ş. 31.07.2020
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Konut İmar Plan Tur. Tic. A.Ş. Engelli Pers. Alımı 19.05.2020
TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV İşl. A.Ş. 31.07.2020
Ankara TÜBİTAK Bilgem Pers. Alımı 18.05.2020
Aydın ARYA Turistik Tesisleri A.Ş. 30.05.2020
Aydın Arya Tur. Tes. A.Ş. 30.05.2020
Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi 13.05.2020
Ankara TÜRKSAT A.Ş. 14.05.2020
Erzurum Şenkaya SYDV 15.05.2020
Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM UEKAE 27.05.2020
Manisa ALBELTAŞ San. Tic. A.Ş. 13.05.2020
Muğla Köyceğiz Belediyesi Per. Ltd. Şti. 13.05.2020
Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 15.05.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE Arge Personeli ilanı 01.06.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE Arge Teknisyeni 01.06.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE Teknik Destek 01.06.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE Uzman Uzman Yard. 01.06.2020
Muğla Dalaman SYDV 15.05.2020
Bilecik Kayı Gıda Tem. Tur. San. Tic. A.Ş. 31.05.2020
Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi Pers. Alımı 13.05.2020
Sivas Gürün Beld. Pers. Ltd. Şti. 22.05.2020
Eskişehir Tepebaşı Turz. Sağ. İnş. San. Tic. A.Ş. 13.05.2020
Kocaeli Bekaş Tic. A.Ş. 13.05.2020
Kocaeli TÜBİTAK Bilgem Pers. Alımı 02.06.2020
Kırklareli Beya Pers. Org. San. Tic. A.Ş. 15.05.2020
Ordu Çaybel Danışmanlık Taah. İnş. San. ve Tic .A.Ş. 16.05.2020
Sivas Şarkışla SYDV 20.05.2020
İzmir İZDOĞA Tic. San. A.Ş. 17.05.2020
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet San.ve Tic. A.Ş. 14.05.2020
Aydın Efebel Personel Hizm. İnş. Tem. Spor Gıda Jeot. San.ve Tic. Ltd Şti.13.05.2020
İstanbul Mataş Maltepe Sağlık Turizm Eğitim Otopark Temizlik İnş.San ve Tic.A.ş.15.05.2020
Konya Altıngöl Turz. Ulş. İnş. Gıda Enerji San. Tic. A.Ş. 13.05.2020
POLİS, BEKÇİ VE ASKERİ ALIMLAR;
Mayıs ayı askeri alım ilanlarında Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına askeri personel alımları ilanı açıklanacak mı merak ediliyor. Bekçi ve Polis alım ilanlarında ise İçişleri Bakanlığı bünyesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yeni alım ilanları için açıklamalar bekleniyor. KPSS sınavına giremeyen adaylar için KPSS'siz alım yapan kurumlar ile Lise, ön lisans ve lisans düzeyinde eğitimlerini tamamlayıp KPSS sınavından yeterli puan alan adaylara yönelik olarak düşük Kpss ile kamu personeli alımları açıklanmaya devam ediyor.
Mayıs ayında beklenen ilanlar hangileri; Üniversite Hastanelerine sağlık personeli ve işçi kadrosunda 14 bin 500 kişilik sözleşmeli personel alımları kadrosu ihdas edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Mühendis, veteriner kadrolarında 2.153 kişilik alım yapacak. 2020 KPSS puanı ile ilk merkezi atamalar ise Temmuz ayında yapılacak. 14 Temmuz'da alınacak tercihlerin ardından kpss ile ikinci merkezi alımlar için ise 17 Aralık tarihinde 2. Tercih başvuruları alınacak. Banka personeli alım ilanları kariyer portalları üzerinden açıklanmakta. Kamu Banklarından Ziraat Bankası, Halk Bankası ile Vakıf Bank yanı bir zamanda henüz banka personel alımları ilanı açıklamadı.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?
Kamu kurumlarında personel alım ilanlarına başvuru yapabilmek için T.C. vatandaşı olmak, 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. Maddesindeki genel şartları taşımak, yaş şartında 8 yaşını doldurmuş ve 19 yaşından gün almış olmak gerekmektedir. Kamu haklarından mahrum olmamak, güvenlik ve arşiv araştırmalarından olumlu olarak geçmek, TCK'da belirtilen suçlardan herhangi bir mahkumiyet kaydı bulunmamak, adayların başvuru yaptığı kadrolara göre kurumların açıkladığı yönetmeliklere uygun olarak sağlık şartlarını taşımış olmaları, başvuruda istenilen tecrübe şartlarını taşımaları, KPSS sınavı için istenilen şartları taşımaları ve özel başvuru şartlarına sahip olmaları gerekmektedir.
YAŞ ŞARTI;
Başvuru yapacak adayların en üst yaş şartında 35 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir. Çarşı ve Mahalle bekçisi alımlarında 31 yaşını doldurmamış olmak, askeri personel alımlarında 25 yaşından büyük olmamak gerekmektedir.
2020 Mayıs Ayı İŞKUR ilanları açıklanmaya devam ediyor. Özel ve kamu sektöründe Türkiye İş Kurumu üzerinden açıklanan açık iş sayısı 12 bin 337 olarak açıklandı. 2020 yılının ilk dört ayında başvurularına ardından işe yerleşen aday sayısı 277 bin 404 oldu. İŞKUR alımlarına başvurular internet üzerinden online olarak yapılabiliyor.
Özek sektörde ve kamu ilanlarında en çok alım beden işçisi, makineci, temizlik görevlisi, kaynakçı, ön muhasebeci, satış uzmanı, reyon görevlisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, paketleme işçisi kadrolarında olacak. Büro memuru ambar memuru, hasta ve yaşlı bakım elemanı kadrolarında da çok sayıla açık iş ilanı bulunuyor.
MAYIS TYP ALIM İLANLARI;
İŞKUR'da Mayıs Toplum Yararına Programları Kapsamında yeni ilanların açıklanması bekleniyor. Nisan ayı TYP alımlarında Üniversitelere, Hastanelere geçici süreli temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, bakım ve onarım işçisi görevleri için noter kurası ile istihdamlar gerçekleştiriliyor.
Toplum yararı Programlarına başvuru şartları neler? Adayların İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmaları, 18 yaşını doldurmuş olmaları, örgün bir eğitime devam etmiyor olmaları gerekli olacak. Açıköğretim fakültesinde okuyanlar başvuru yapabilecekler.
İŞKUR istihdamlarından bazıları ise, kamu memur alımı, kurum dışı kamu işçi alım ilanları, mesleki eğitim kursları, engelli istihdamları, sosyal çalışma programları aracılığı ile günlük 89,4 TL ücret ile iş başı eğitim programlarına başvurular devam ediyor. Adayları İŞKUR'Un ilanlarına Alo 170 ile E-şube portalından başvuru yapabilirler.
ONLİNE BAŞVURU
Açıklanan alımlara başvuru kolaylığı geldi. Bir çok üniversite ve Belediye açıkladıkları alımlarda başvuruları online olarak alarak belgesi teslimini daha sonra sıralamaya giren adaylardan fiziki olarak almaktalar.