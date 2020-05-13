2020 yılı buzağı parası kaç TL, nasıl alınır? Buzağı desteği başvuru şartları! 2019 yılı 1. dönem buzağı desteği yattı mı?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AÇIKLAMALARI

Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği kapsamında 80 ilde 71 bin 845 yetiştiriciye 187 milyon lira, sertifikalı tohum üretim kapsamında ise 7 ilde 11 firmaya 5 milyon lira ödeme yapılacağını aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti:

"2019 yılı 1. dönem buzağı desteği, sürü büyütme ve yenileme ile sertifikalı tohum üretim desteklemeleri kapsamında yetiştiricilerimize toplam 1 milyar 626 milyon lira ödeme yapılacak. Ödemeler saat 18.00'dan sonra T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre başlayacağız. 2019 yılı 1. Dönem Buzağı Desteği ile Sürü Büyütme ve Yenileme desteği kapsamındaki ödemeler, T.C. kimlik numaralarının son rakamı 0 olanlara bugün, son rakamı 2 olanlara 30 Nisan, 4 olanlara 8 Mayıs, 6 ve 8 olanlara ise 15 Mayıs saat 18.00'den sonra yapılacak." Pakdemirli, bu ödemeler ile yıl başından itibaren ödenen desteklemelerin toplam 12,4 milyar liraya ulaştığını vurgulayarak, "Toplam 22 milyar lira olan tarımsal desteklerin yüzde 56'sı ödenmiş olacak. Tüm çiftçi ve yetiştiricilerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.