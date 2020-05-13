PTT çalışanlarına ikramiye var mı? Binlerce PTT çalışanına müjdeli haber geldi. Koronavirüs sürecinde fedakarca çalışan PTT çalışanlarına 2 bin TL ikramiye verileceği açıklandı. Müjdeli haberin ardından PTT çalışanlarına ek ödeme nasıl alınır sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İkramiye ne zaman verilecek? PTT AŞ, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını boyunca gişelerde ve dağıtım alanlarında çalışan personeline net 2 bin lira nakit destek ödemesi yapacak. PTT, 170 yılı aşan geçmişi ile Türkiye'nin en köklü devlet kurumlarından biridir. Günümüzde birçok alanda hizmet veren bir anonim şirkete dönüştürülmüştür.
PTT ÇALIŞANLARINA EK ÖDEME NASIL ALINIR?
PTT AŞ, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını boyunca gişelerde ve dağıtım alanlarında çalışan personeline net 2 bin lira nakit destek ödemesi yapacak.
PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, konuyla ilgili değerlendirmesinde, 180 yıldır tüm zorlu koşullarda milletinin yanında olan PTT'nin, ülke ekonomisinde lokomotif konumda bulunduğunu belirterek, çalışanları için aldıkları kararın önemine dikkati çekti.
Bu gibi zamanlarda verilen hizmetin karşılığının parayla ölçülemeyeceğini ifade eden Gülten, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek iradeleri ve talimatları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun himaye ve destekleriyle fedakarca çalışan PTT personelimize net 2 bin lira katkı ödemesi yapacağız. Personelimize yapacağımız bu katkı, başarıları ve özverilerinin ödüllendirilmesi olarak değerlendirilmelidir. Çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum."
"Personelimiz hizmet aşkıyla ülkemizi gururlandırdı"
Gişelerde ve dağıtım alanlarının her kademesinde görev alan PTT personelinin Türk milletine hizmeti aksatmamak için var gücüyle çalıştığını vurgulayan Gülten, ülkenin zorlu süreci atlatması için PTT olarak ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini bildirdi.
Gülten, PTT personelinin tüm görev alanlarında, Kovid-19 salgınının etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirlere uyarak fedakarca hizmet verdiğini belirterek, şöyle devam etti:
"Bizler de hem çalışanlarımızın hem de vatandaşlarımızın sağlıklarını korumak için tedbirlerimizi alıyoruz. Ülkemizin yaşadığı bu süreçte hayatımızı kolaylaştıran, ailelerinden ayrı kalıp ülkesine hizmet için mesai mefhumu gözetmeden gayret gösteren değerli personelimizin bu fedakarlığı için minnettarım. Personelimiz, gerek iş yerlerimizde gişelerde gerek sosyal yardım ve maaş ödemeleri gibi dağıtım alanlarında vatandaşlarımızın evine kadar giderek, ailelerinden çok görev alanlarında zaman geçirip, üstün hizmet aşkıyla ülkemizi gururlandırdılar. Ülkemiz, birlik ve beraberliğin en güzel örneğini verdi. Dünyaya örnek olan bu başarılı birlikteliğe katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle yeniden başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanımız olmak üzere tüm personelimize ve vatandaşlarımıza saygılarımı sunuyorum."
PTT ÇALIŞMA SAATLERİ
PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.
PTT çalışma saatleri il ve ilçe merkezine göre değişkenlik gösterirken, bazı merkezlerde cumartesi ve pazar günleri dışında resmi tatillerde dahi çalışabilmektedir. Bu konuda en net bilgiyi aşağıda yer alan "Size en yakın PTT" linkine tıklayarak öğrenebilirsiniz.
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PTT Genel Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca 444 1 788 numaralı telefonla ve info@ptt.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz
PTT MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI KAÇ?
PTT müşteri hizmetlerine ya da çağrı merkezine ulaşarak tüm isteklerinizi, görüş ve şikâyetlerinizi iletmek adına PTT müşteri hizmetlerine 444 1 788 numaralı hattan ulaşabilirsiniz.
PTT aracılığı ile ulaşım sağlayan tüm kargo gönderilerinizin nerede ve hangi gönderim aşamasında olduğunu öğrenebilmek için 444 1 788 numaralı PTT müşteri hizmetlerine ulaşım sağlayabilirsiniz.
PTT TARİHÇE
PTT, 170 yılı aşan geçmişi ile Türkiye'nin en köklü devlet kurumlarından biridir. Günümüzde birçok alanda hizmet veren bir anonim şirkete dönüştürülmüştür.
PTT, yani Posta ve Telgraf Teşkilatı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı genel müdürlük seviyesinde bir devlet kurumudur. Türkiye'nin posta örgütü olan PTT'yi internet ve akıllı telefonlar icat edilmeden önce mektuplarla, ankesörlü ve jetonlu telefonlarla, telgraflarla tanıyoruz. Teknolojideki gelişmelere paralel olarak bünyesinde büyük değişiklikler yaşanan PTT, 2013 yılında anonim şirket haline getirildi.