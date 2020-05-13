İŞKUR 1117 TL ile 2336 TL arasında işsizlik ödeneği veriyor. İşsiz olduğu dönemde bu maaşı almak isteyen vatandaşların, İŞKUR tarafından açıklanan bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Peki bu şartlar neler? Öncelikle hizmet akdinizin feshinden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvuru yapmanız gerekiyor. Başvuruları elektronik ortamdan da yapabiliyorsunuz. Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. İşte işsizlik maaşı almak için tüm merak edilenler!
İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.
KİMLER FAYDALANABİLİR?
- Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
- Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
- Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
- Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,
İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?
İşsizlik maaşı, 2020 yılı için en düşük 1.177 TL iken en yüksek de asgari ücretle orantılı olarak 2.354 TL olarak belirlenmiştir.
YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?
İşsizlik ödeneği olarak isimlendirilen ve işsiz kalan vatandaşların belirli bir süre için ihtiyaçlarını karşılamasına imkan tanıyan işsizlik maaşına ilişkin şartlar ilgili kurum ve bakanlık tarafından belirlenmiştir:
Kişinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması,
Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün sigortalı (hizmet akdine tabi) olunması,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde maaşı almak isteyen kişinin en yakın İŞKUR birimine bizzat ya da online olarak başvurusunu iletmesi gerekir.
İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY VERİLİR?
İşkur tarafından bağlanan işsizlik maaşı, işçinin sigortalı olduğu ve priminin ödediği gün sayısıyla orantılı olarak değişmektedir. Şöyle ki;
- 600 gün sigortalı olarak çalışan ve bu süre kadar işsizlik sigortası primi ödemesi olan işsizlere 180 gün
- 900 gün sigortalı olarak çalışan ve bu süre kadar işsizlik sigortası primi ödemesi olan işsizlere 240 gün
- 1080 gün sigortalı olarak çalışan ve bu süre kadar işsizlik sigortası primi ödemesi olan işsizlere 300 gün
İŞSİZLİK BAŞVURU VE MAAŞI SORGULAMA
İşsizlik maaşı ile ilgili sorgulamalarınız için E Devlet Kapısı'nı kullanabilirsiniz. (Başvuru için: https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu) (İşsizlik ödeneği sorgulamak için: https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-odemesi)
İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
İşsiz kalanların işsizlik maaşı için ilk olarak sigorta hizmet dökümüne göz atmalarını öneriyoruz. Çünkü işsizlik maaşı işsiz kalmadan önceki son 4 aydaki ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplıyor. Ayrıca işsizlik maaşının çalışırken alınan brüt tutarının yüzde 80'inini geçmeyeceğini unutmayın.
KİM NE KADAR SÜRE İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?
İŞKUR'un resmi internet sitesinde yaptığı bilgilendirmeye göre; İşsizlik ödeneğinin süresi
- 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
- 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
- 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün.
İŞSİZLİK MAAŞINA HANGİ ŞARTLARDA KESİLİR?
İşsizlik ödeneğinizin kesintiye uğramasını istemiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı şartlar vardır. Bu şartları yerine getirmeyenler yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte İŞKUR'a geri ödemek durumunda kalır. Eğer aşağıdakilerden birini yaşıyorsanız 15 gün için de İŞKUR'a bildirimde bulunun;
- İkamet adresinde değişiklik
- Emekli maaşı bağlanması
- Sağlık kuruluşundan raporlu olunması
- Askerlik durumu
- Yeni bir işe başlama
- Mahkeme kararı ile işe iade edilmesi hali
HAKLI FESİHTE DE İŞSİZLİK MAAŞI ALINABİLİR
İşsizlik maaşı istifa edene de ödeniyor. Ancak bunun için işçinin haklı fesih hakkını elde etmesi gerekiyor. İşçi, haklı fesih koşullarını ispat ederek işten ayrıldığında kıdem tazminatına da işsizlik maaşına da hak kazanır.
İŞSİZLİK SİGORTASI FONU NEDİR?
İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre İşsizlik Sigortası Fonu prim gelirlerinin, iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak ve teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak, istihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirler almak ve uygulamak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek, iş gücü piyasası araştırma ve planlama çalışmaları yapmak ve fondan ödenmek üzere vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlar ile bunlardan ilgili mevzuatına göre kurum kadrolarına atanan ve kurumda çalışmaya devam eden personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılması öngörülüyor.