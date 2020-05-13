Ziraat Bankası Esnaf Kredisi

Kamu bankası olan Ziraat, korona virüs sebebiyle gittikçe kötüleşen ekonomi şartlarının yanında esnafın destekçisi oldu. Korana virüs ile mücadele edilen şu son günlerde Ziraat bankası tarafından esnafa sunulan 25 Bin TL'lik nakit kredi desteği esnafların büyük ilgi odağı oldu.

Bankadan gelen açıklamanın ardından arama motorlarında esnaf kredisine başvuruları büyük rağbet gördü. Ziraat bankası esnafı zora sokmayan, düşük faizli esnaf kredisi paketi geliştirdi. Bu kredi paketinde toplam 8 adet kredi seçeneği mevcut.

Esnaflar, uygun şartlar altında kafasına yatan düşük faizli kredi seçeneğini kendilerine en yakın olan şubeden temin edebilecekler. Esnafın yanında olan esnafa destek çıkan banka, kredi seçeneklerinin içinde bir tanesinin limitini 50 Bin TL olarak belirledi.