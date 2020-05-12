Her yolcunun kendi sağlık durumunu bilmesi gerekiyor. Eğer ki koronavirüs semptomları buluyorsa yolcular, havalimanına gelmemeli. Havalimanına normal zamanlamalarla gelinecek. Sosyal mesafe uyarıları tüm alanda var. Yolcuların Kovid-19 kurallarına uygun şekilde terminalde bulunmaları sağlanacak.

THY HAZIRLIKLARA BAŞLADI

İç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs'a kadar durdurma kararı alan THY, iç hat uçuşlarını haziranda yeniden başlatmayı amaçlıyor. THY, dış hat uçuşlarını ise kademeli olarak düzenleyecek. Üç aylık periyotta düzenlenen uçuş planlamasına göre, haziran ayında 19 ülkeye 22 noktada haftalık 75 frekans uçuş yapılacak.