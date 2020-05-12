THY, Pegasus ve SunExpress uçak seferleri ne zaman başlayacak? Yurt içi yurt dışı uçuşlar başladı mı? Kovid-19 salgınına yönelik tedbirlerin azaltılmasıyla birlikte uçak seferlerinin ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Tedbirler kapsamında yakın zamanda hem yurt içi hem de yurt dışı hatlarda hareketliliğin başlaması bekleniyor. Peki; THY Pegasus uçak seferleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilen konuyla ilgili son bilgiler! Pegasus ve SunExpress'de bu gelişmeler sonucu yurt içi seferlerinin başlama tarihini 28 Mayıs olarak güncelledi. Yurt dışı seferleri ise sistem üzerinde 1 Haziran olarak gözüküyor.
UÇAK SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, havalimanının ne zaman açılacağına dair bilgiler verdi.
Samsunlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Havalimanımız şu anda tahliye uçuşlarını gerçekleştiriyor. Dün 12 tane tahliye uçuşu gerçekleştirdi, kargo uçuşlarımız kesintisiz olarak devam ediyor. Havalimanının Ramazan Bayramı'ndan sonra 28'inde iç hat uçuşlarının açılması hedefleniyor.
Her yolcunun kendi sağlık durumunu bilmesi gerekiyor. Eğer ki koronavirüs semptomları buluyorsa yolcular, havalimanına gelmemeli. Havalimanına normal zamanlamalarla gelinecek. Sosyal mesafe uyarıları tüm alanda var. Yolcuların Kovid-19 kurallarına uygun şekilde terminalde bulunmaları sağlanacak.
THY HAZIRLIKLARA BAŞLADI
İç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs'a kadar durdurma kararı alan THY, iç hat uçuşlarını haziranda yeniden başlatmayı amaçlıyor. THY, dış hat uçuşlarını ise kademeli olarak düzenleyecek. Üç aylık periyotta düzenlenen uçuş planlamasına göre, haziran ayında 19 ülkeye 22 noktada haftalık 75 frekans uçuş yapılacak.
İlk aşamada Kanada, Kazakistan, Afganistan, Japonya, Çin, Güney Kore, Singapur, Danimarka, İsveç, Norveç, Almanya, Berlin, Düsseldorf ve Münih, Avusturya, Hollanda, Belçika, Beyaz Rusya, Gürcistan, Lübnan, Kuveyt ve İsrail seferleri yapılacak.
THY, haziranda yurt içinde tüm meydanlara uçmayı, temmuzda 74 ülke ve 103 noktada haftalık 572 frekans, ağustosta ise 98 ülke 160 noktada 937 frekans uçuş planlıyor.
PEGASUS KARGO UÇUŞLARINA BAŞLADI
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uçuşlarını geçici süreyle durduran Pegasus Hava Yolları, kargo uçuşlarının başladığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, salgından önce dar gövde yolcu uçaklarıyla kargo taşıma hizmeti veren Pegasus, yerel ve uluslararası regülasyonlar doğrultusunda yolcu uçaklarında yolcu kabininde kargo taşınması için gerekli düzenlemeleri yaparak, ağırlık ve kapasitenin daha fazla kullanılabildiği A321 neo tipi uçaklarını kargo taşıma amaçlı hizmete sunduğunu aktardı.
İlk aşamada ana istasyonu olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, İzmir ve Antalya merkezli olarak uçuş ağı dahilindeki yurt içi ve yurt dışı noktalarına kabin içi kargo yüklemesi de yaparak kargo taşıması gerçekleştirilecek. İhracat ve ithalatçı firmaların talepleri doğrultusunda, uçuş ağında yer alan yurt içi ve yurt dışı noktalarına kargo uçuşlarını yaparak ülke ekonomisine katma değer sağlamayı hedefliyor.
HANGİ ÜLKELERE SEFER DÜZENLENECEK?
Üç aylık düzenlenen uçuş planlamasına göre, Haziran ayında yurt dışına 19 ülkeye 23 noktada haftalık 75 frekans uçuş gerçekleştirilecek. Bu noktalar Kanada Toronto, Kazakistan Almatı, Afganistan Kabil, Japonya Tokyo, Çin Şanghay, Güney Kore Seul, Singapur, Danimarka Kopenhag, İsveç Stockholm, Norveç Oslo, Almanya'da Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Münih, Avusturya Viyana, Hollanda Amsterdam, Belçika Brüksel, Beyaz Rusya Minsk, Gürcistan Tiflis, Lübnan Beyrut, Kuveyt ve İsrail Tel-Aviv seferlerini icra etmeyi planlıyor.
UÇUŞLAR KADEMELİ BAŞLAYACAK
Haziran ayında yurt dışı uçuşlarına başlamayı planlayan Türk Hava Yolları Temmuz ve Ağustos ayında ise uçuşlarını arttıracak. Yapılan planlamaya göre THY Temmuz ayında 74 ülke ve 103 noktaya haftalık 572 frekans, Ağustos ayında ise 98 ülke 160 noktaya 937 frekans uçuş yapmayı planladı. Böylelikle uçuşlar üç aylık dönemde kademeli olarak arttırılacak.
YURT İÇİ UÇUŞLARI İÇİN YENİ TARİH 28 MAYIS – YURT DIŞI UÇUŞLARI İÇİN TARİH 1 HAZİRAN
Pegasus ve SunExpress'de bu gelişmeler sonucu yurt içi seferlerinin başlama tarihini 28 Mayıs olarak güncelledi. Yurt dışı seferleri ise sistem üzerinde 1 Haziran olarak gözüküyor.