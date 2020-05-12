Tarımda girişimciye 1.2 milyar TL hibe

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD kırsal kalkınma desteklerini yatırımcılarla buluşturmaya devam ettiklerini belirterek, "Hibe desteği bütçesi 1.2 milyar lira olan IPARD-II 9. Başvuru Çağrısı için ilana çıktık" dedi. Pakdemirli, şu bilgileri verdi: "AB standartlarında, rekabetçi işletmeler kurulmasını desteklerken, gelir getiren faaliyetleri çeşitlendiriyoruz. Böylece kadın ve genç girişimcilerimizi daha çok desteklemeyi ve kaliteli üretimi teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bu çağrı kapsamında tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar ile çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektörlerinde sunulacak projeler Bekir desteklenecek."