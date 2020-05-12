• Kişinin askerde olduğu süre içerisinde işvereni tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na adına herhangi bir prim ödemesinin yapılmaması gerekir.

• Askerlikten muaf olan erkek çalışanların askerlik borçlanmasından yararlanması mümkün değildir.

• Askerlik borçlanmasında kişilerin askerlik süresinin tamamını ya da bir kısmını borçlanması imkanı doğmuştur.

Askerlik Borçlanması Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru İçin Hangi Kurumlar Tercih Edilir?

Askerlik borçlanması başvurusu, kişinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Merkezi'ne doğrudan iletilebilir. Kamu görevlileri ise; SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı'na başvuru dilekçesiyle bizzat ya da e-Devlet kapısı üzerinden online olarak taleplerini iletebilirler. Başvuru sırasında kişilerin yanında; askerlik borçlanma belgesi, askerlik terhis belgesi, başvuru dilekçesi ve üzerinde T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanın aslı ve fotokopisinin olması yeterlidir.