2020 yılı emekli maaşı alan milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren flaş açıklamalar geldi. 2020 emekli maaşlarına gelen zamdan sonra milyonlarca emeklinin maaşları hesaba geçen ay yatırıldı. Emekli maaşınız da azalma olduğunu düşünüyorsanız. Sebebi bildiğiniz ya da bilmediğiniz borçlarınız ya da muayene ücretiniz olabilir. Emekli maaşı kesintilerini internet ortamında görebilirsiniz. Eğer muayene katılım payları nedeniyle kesinti yaşıyorsanız E devlet üzerinden yaptığınız sorgulamada reçete bilgilerinize de ulaşabilirsiniz.
EMEKLİ MAAŞI KESİNTİLERİ NELER?
Emekli maaşı alan ve alacaklar merakla Emekli maaşı kesintileri neler? Emekli maaşı kesintisi artacak mı? sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.
4A EMEKLİ AYLIĞI KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
4B EMEKLİ AYLIĞI KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
Emekli maaşlarından yapılan kesintiler şöyle:
1) İLAÇ KATILIM PAYI
Emekli maaşı alanların ayakta tedavide uygulanan ilaçlar için %10 katılım payı alınır. Ayrıca her bir reçete için;
– 3 kutuya kadar(üç kutu dâhil) temin edilen ilaçlar için:3 (üç) TL,
– 3 kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç için: 1 (bir) TL olmak üzere katılım payı alınır.
2) TIBBİ MALZEME KATILIM PAYI
Emekli maaşı alanlar vücut dışı protez ve ortezlerden, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için % 10 oranında katılım payı alınır ve bu tutarlar aylık ya da gelirlerden kesilir.
3) MUAYENE KATILIM PAYI
Emekli maaşı alan vatandaşlar birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacaktır. Diğer sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak 2019 yılı katılım payı tutarları aşağıda belirtilmiştir.
– İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında (Devlet Hastanesi) 6 TL
– Üniversiteler ile ortak kullanılan Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde 7 TL
– Üniversite hastanelerine bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında (Üniversite eğitim Araştırma Hastaneleri) 8 TL
– Özel sağlık hizmeti sunucularında (Özel Hastanelerde) 15 TL
– 10 gün içerisinde aynı uzmanlık dalında farklı sağlık hizmeti sunucusuna başvuru yapılırsa, yukarıdaki bedeller 5 TL artırılır. (Acil haller, kronik hastalıklar ve sağlık ocağı tedavileri hariç)
SGK'DAN AÇIKLAMA
SGK'dan yapılan açıklamada, "Bazı basın-yayın organlarında "SGK'da çok konuşulacak çalışma" şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği görülmüştür. Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumunun böyle bir çalışması da bulunmamaktadır. Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır. Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanacağımızı da ayrıca belirtir, doğru bilginin peşindeki siz değerli basın mensuplarımızın dikkatine ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." denildi.
4B EMEKLİ MAAŞ KESİNTİSİ SORGULAMA
SGK 4B Emekli Maaşı Kesinti Sorgulama işlemlerinizi yapabilmek için öncelikle sizden istenen kişisel bilgilerinizi sisteme girmeniz gerekiyor. Daha sonra kolay bir şekilde "SGK 4B Emekli Maaşı Kesinti Sorgulama" işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için (https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-ayligi-kesintileri) linkine tıklayın. Ardından açılan sayfadaki "Kimliğimi Şimdi Doğrula" bağlantısına tıkladıktan sonra "T.C.Kimlik No" ve "e-Devlet Şifrenizi" yazarak sorgulama işleminizi tamamlayabilirsiniz
4C EMEKLİ MAAŞ KESİNTİSİ SORGULAMA
e-Devlet 4C emekli aylık bilgisini öğrenmek istiyorsanız ilk olarak, (https://www.turkiye.gov.tr/4c-emekli-aylik-bilgisi)sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi giriniz. Bu şekilde e-Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfadan e-Devlet 4C emekli aylık bilgisi sorgulama ve kesintilerinizle ilgili işlemleri kolaylıkla yapabilirsiniz.
4A, 4B, 4C EMEKLİ AYLIĞI SORGULAMA
E Devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıysanız Arama kısmına bağlı olduğunuz sigorta kolunu yazıp yanına emekli aylığı sorgulama yazarak sonuca hızlıca ulaşabilirsiniz. E - hizmetler bölümü Sosyal Güvenlik Kurumu başlığı altında bulunan emekli aylığı kesintileri sayfasında geçmişe dönük aramada yapılabiliyor. İlgili ay ve yıl seçilerek geçmiş ay kesintileri de görülebiliyor.
Ayrıca 4A, 4B, 4C muayene katılım payını sorgulamak isterseniz; giri yaptınız sayfadaki 4A/4B/4C Muayene Katılım Payı Sorgulama sekmesini kullanabilirsiniz...
4A EMEKLİ MAAŞ KESİNTİSİ SORGULAMA
Emekli maaşı kesintisi sorgulama için https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-kesintileri adresi üzerinden sorgu ekranında e-Devlet sitesine giriş yapın. Açılacak ekrandan "Kimliğimi Şimdi Doğrula" bağlantısına tıklayınız. Daha sonra "e-Devlet Şifresi" bölününü tıkladıkdan sonra "T.C. Kimlik No" ve "e-Devlet Şifrenizi" yazarak Emekli Aylığı Kesintisi panelini görüntüleyebilirsiniz.
EMEKLİ MAAŞLARI BU AY NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz." dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli aylığı ödemelerinin 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.
Bakan Selçuk; 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle ödemeleri erkene aldıklarına dikkat çekti.
Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.
4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.
SGK NEDİR?
SGK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK'nın birleştirildiği bir kamu kurumudur. Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemini sağlayan ve düzenleyen kuruluştur.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), eski adıyla SSK, Türk vatandaşlarının yaralandığı sosyal güvenlik sistemlerinin uygulandığı kamu kurumudur. Sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, kolay erişilebilir ve malî açıdan sürdürülebilir sosyal güvenlik sistemini yürütmeyi amaçlamaktadır. Türkiye'deki sosyal güvenlik politikalarını geliştiren ve uygulayan SGK, gerçek ve tüzel kişilere hizmet verir. Kişilerin sosyal güvenlik konusundaki hak ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırarak gerekli bilgilendirmeleri yapar.
Sosyal güvenlik konularında uluslararası kuruluşlarla da işbirliği yapan SGK, vatandaşların sosyal güvenlik hakları konusunda kamu kurumları ile koordinasyonu ve işbirliğini sağlamakla da yükümlüdür. SGK, 16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edilen 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu çerçevesinde kurulan bir kamu kurumudur. Eski sosyal güvenlik kurumları olan Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı kurumları birleştirilerek "SGK" adı altında yeniden yapılandırılmıştır. Yaklaşık 150 yıllık bir süreçte gelişen bir sosyal güvenlik sistemiyle doğmuştur. Makalemizde bu süreçle ilgili ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.