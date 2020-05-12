İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin mesleki yeterliliklerini geliştirebilmeleri ve tecrübe edinmeleri için düzenlenen "İşbaşı Eğitim Programları" kapsamında iş arayanlara günlük ödeme yapılır. 2020 yılında asgari ücrete yapılan enflasyon oranındaki zam artışına bağlı olarak; işbaşı eğitim programı katılımcılarına yapılan günlük ödeme miktarı da fazlalaşmıştır. Peki işbaşı eğitim programları nedir? Kimler işbaşı eğitim programlarından yararlanabilir? İşbaşı eğitim programlarına katılım şartları nelerdir? Günlük olarak verilen ödenek ne kadardır?
Günlük ödeme 77 TL
Kurslara katılan adaylara günlük 77 TL ödeme yapılmaktadır. Mesleğe göre belirlenen günlük ücret ödemesi, geleceğin meslek gruplarında olan kurslar için 85 TL'dir.
Öte yandan adayların sigorta giderleri de devlet tarafından karşılanır.
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BAŞVURU ŞEKLİ
İşkur 'da yayımlanan bu ilanlara başvuru yapmak için aşağıdaki adımları izleyin.
https://esube.iskur.gov.tr
Yukarıdaki linke tıklayın.
Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra aşağıdaki resimde görülen adımları takip edin ve kurs arama ve başvuru sayfasına gidin.
İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanma Şartları Nelerdir?
İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,
15 yaşını tamamlamış olmak,
İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
Emekli olmamak,
Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,
İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
Belirlenen şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler. Ayrıca tarımsal
faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.
İşbaşı Eğitim Programlarının Süresi Ne Kadardır?
İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde ise Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde uygulanır.
Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 ay olarak uygulanır.
Programlar günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir.
İşbaşı Eğitim Programlarında Karşılanabilecek Giderler Nelerdir?
Katılımcı zaruri gideri (Günlük 77.7 TL, öğrenciler için 58,27 TL işsizlik ödeneği alanlar için 38.85 TL)
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi
Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri
Geleceğin meslekleri olarak belirlenecek mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara 100 TL zaruri gider ödenmektedir. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği program süresince karşılanmaktadır.
İşbaşı Eğitim Programları Başvurusu Nasıl Yapılır?
81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak programa katılım sağlanabilir. Başvuru sırasında katılımcıların yanında mutlaka talep dilekçesi, işveren taahhütnamesi, ön talep formu, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, faaliyet belgesi, son üç aylık sigortalı hizmet listesi, şirket yetkilisine ait imza sirküleri evrakları en güncel halleri bulunmalıdır.
İŞKUR'a nasıl kayıt olunur?
İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.
Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.
Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.
Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.
Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.
İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.