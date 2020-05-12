Herkese sağlık güvencesi





● BORÇLU DA YARARLANIYOR: Bağ-Kur ve GSS prim borcu olanlar yıl sonuna kadar Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabiliyor.



● TÜM HASTANE KAPILARI AÇIK: Vatandaşlara 2 bin 421 sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda hizmet veriliyor. Acil vakalar, kazalar, analık, yeni doğan bebekler gibi hallerde de hiçbir şart aramaksızın bu hizmetler sunuluyor.