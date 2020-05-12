Herkese sağlık güvencesi

Coronavirüs'le mücadelede önemli başarılara imza atan Türkiye, güçlü sağlık sistemiyle ve sosyal güvenlik uygulamalarıyla da dünyaya örnek oluyor. Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi ile herkes sağlık şemsiyesi altında bulunuyor.
● TÜM AİLE KAPSAMDA: Sosyal güvencesi olmayanlar ayda 88,29 lira primle ailece GSS kapsamına giriyor.
● PRİM DEVLETTEN: Hane içinde kişi başı geliri 981 liranın altında olanların primini devlet ödüyor.
● BORÇLU DA YARARLANIYOR: Bağ-Kur ve GSS prim borcu olanlar yıl sonuna kadar Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabiliyor.
● TÜM HASTANE KAPILARI AÇIK: Vatandaşlara 2 bin 421 sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda hizmet veriliyor. Acil vakalar, kazalar, analık, yeni doğan bebekler gibi hallerde de hiçbir şart aramaksızın bu hizmetler sunuluyor.
● 8.976 İLAÇ LİSTEDE: Geri ödeme listesindeki ilaçlar 8 bin 976'ya, sözleşmeli eczane 26 bin 363'e çıktı. Tedavide gereken ilaç, optik ve tıbbi cihazlar SGK ile sözleşmesi olan bütün kurumlardan alınabiliyor.
YÜZDE 100 KAPSAMDA
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, GSS'ye bütün vatandaşların erişim sağladığını hatırlatarak, "Sosyal güvenceniz yoksa sadece aylık 88,29 lira prim ile bütün aileniz GSS kapsamında. 18 yaş altı herkes koşulsuz-şartsız GSS kapsamında" bilgisini paylaştı. SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz da Covid-19 salgını süresince dünyanın önde gelen birçok ülkesinin sağlık hizmetinin iflas noktasına geldiğini anımsatarak, "Sağlam temeller üzerine inşa edilen GSS sistemimiz, alınan tedbirlerle ülkemiz dünyaya örnek bir başarıya imza attı" dedi.