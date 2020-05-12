BİM 12 Mayıs aktüel ürünler kataloğu gelecek hafta birbirinden fırsatlı ürünlerle firma tarafından müşterilerinin beğenisine sunulacak. Aktüel katalogda yer alan ürünleri incelemek isteyenler özellikle hafta sonu arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin 81 ilinde şubeleri olan BİM tarafından salı günü yine pek çok ürünü indirimli olarak satışa sunuldu. Firmanın internet sitesinde BİM 12 Mayıs aktüel kataloğu yayınlandı. Peki, salı günü BİM'de hangi ürünler indirimli satılacak? İşte o ürünlerin listesi...
BİM 12 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM 12 MAYIS 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Molped Hijyenik Ultra Ped 12,90 TL
Veet Sensitive Tüy Alıcı ve Şekillendirici Tıraş Makinesi 39,90 TL
Oral-B Starter Pack Şarjlı Diş Fırçası 109 TL
Sebamed Yüz ve Vücut Temizleyici Likit 200 ml 34,90 TL
Remove Retouch Pen Yüz Bölgesi Sir Ağda Kalemi 14,90 TL
Garnier Yaşlanma Karşıtı Göz Çevresi Kremi 15 ml 22,90 TL
Garnier Yaşlanma Karşıtı Bakım Kremi 50 ml 22,90 TL
Deotak Kadın-Erkek Roll On Deodorant 35 ml 14,90 TL
Dermikil Cilt Maskesi 3x15 ml 8,95 TL
Brut Erkek EDT Parfüm 100 ml 29,90 TL
Kod 8 Erkek Deodorant 150 ml 9,95 TL
Kod 8 Tıraş Sonrası Parfüm 200 ml 19,90 TL
Kod 8 Tıraş Sonrası Losyon 250 ml 19,90 TL
Urban Şampuan 250 ml 16,90 TL
Urban Saç Kremi 250 ml 16,90 TL
Urban Sıvı Saç Kremi 200 ml 16,90 TL
Urban Saç Serumu 75 ml 16,90 TL
Naturalove Topuz Tokası 2'li 4,75 TL
Naturalove Konjac Cilt Temizleme Süngeri 6,95 TL
Tarak 2,45 TL
Rinso Toz Deterjan 10 Kg 39,90 TL
Yumoş Konsantre Yumuşarıcı 1200 ml 14,90 TL
Güleç Asprinn Çok Amaçlı Temizleyici 4 Litre 12,90 TL
Asperox Sarı Güç Çok Amaçlı Temizleyici Sprey 1 Litre 9,95 TL
Palmolive Micellar Care 500+250 ml Duş Jeli 16,90 TL
Marc Çamaşır Makinesi Temizleyicisi 250 ml 9,95 TL
Finish Bulaşık Makinesi Temizleyicisi 250 ml 9,95 TL
Domestos WC Blok Çamaşır Suyu Katkılı 5,95 TL
Mr.Green Bulaşık Altlığı 3,95 TL
Quickdish Tüy Toplayıcı 8,95 TL
AKS Cam Temizleyici 1000+500 ml 6,95 TL
Nivea El Kremi 75 ml 7,95 TL
Savon De Royal Sıvı Sabun 500 ml 9,95 TL
Parex Mikropower Temizlik Bezi 2'li 6,95 TL
Duru Pirinalı Geleneksel Sabun 800 gr 8,95 TL
La Diva Katı Sabun Çeşitleri 120 gr 3,95 TL
Naturalove Koku Kesesi 5,95 TL
Dolphin Siyah Nitril Ekstra Kalın Eldiven 10'lu 4,95 TL
BİM NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta dahil olmak üzere 24 ile düşürüldü.
BİM 8 Mayıs saat 24.00 itibari ile kapanacak. 10 Mayıs saat 24.00'de yeniden faaliyetlerine başlayacak. Buna ek olarak 8 Mayıs Cuma günü marketler saat 23.00'e kadar açık olacak
BİM KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?
BİM 09.00- 21.00 arası çalışıyor.