800 bin esnafa 20 milyar TL

Türkiye Coronavirüs'ün etkisini ve yayılma hızını kırarken, 'adım adım işe dönüş' başladı. Binlerce esnaf kontrollü şekilde işbaşı yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde destek paketleri kapsamında esnafa sunulan finansman desteği 20 milyar liraya yaklaştı. 950 bine yakın esnafın 800 bininin süreçleri tamamlandı. İşletmelerden de yaklaşık 160 bin talep geldi ve büyük bölümünün finansman tahsisi gerçekleşti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda esnaf için önemli adımların atıldığını belirterek, "Hazine destekli faiz indirimli kredi uygulaması kapsamında esnafımız desteklenmeye devam ediliyor" dedi. Covid- 19 nedeniyle yaşanan olumsuzluklara ilişkin meslek kuruluşlarıyla görüşmelerin yapıldığını söyleyen Pekcan, "Esnafın zararlarının telafi edilmesi için ulusal ve bölgesel bazda yapılabilecekler üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ