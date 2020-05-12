800 bin esnafa 20 milyar TL

Coronavirüs'ün etkisini ve yayılma hızını kırarken, 'adım adım işe dönüş' başladı. Binlerce esnaf kontrollü şekilde işbaşı yaptı.öncülüğünde destek paketleri kapsamında esnafa sunulan finansman desteğiyaklaştı.esnafınsüreçleri tamamlandı. İşletmelerden de yaklaşıktalep geldi ve büyük bölümünün finansman tahsisi gerçekleşti.koordinasyonunda esnaf için önemli adımların atıldığını belirterek, "Hazine destekli faiz indirimli kredi uygulaması kapsamında esnafımız desteklenmeye devam ediliyor" dedi. Covid- 19 nedeniyle yaşanan olumsuzluklara ilişkin meslek kuruluşlarıyla görüşmelerin yapıldığını söyleyen Pekcan, "Esnafın zararlarının telafi edilmesi için ulusal ve bölgesel bazda yapılabilecekler üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.