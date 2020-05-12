Bu yazımızda bütçesi 2000TL olanlar için en iyi telefonları içeren bir liste hazırladık. Yeni bir akıllı telefon sahibi olmak isteyen veya akıllı telefonunu yenilemek isteyen fakat yüksek bütçeli telefon satın almaya gücü yetmeyenler için 2000 TL'nin altında en iyi akıllı telefonları bir araya getirdik. İşte 2000 TL'nin altında en iyi akıllı telefon modelleri… Bütçesi kısıtlı olan ve yeni telefon almak isteyen kullanıcılar, genel olarak uygun fiyatlı bir model olmasının yanında, performans anlamında da yetersiz kalmayacak bir cihaz arayışındalar. Elbette bu anlamda en fazla ilgi gören telefon modellerinin de 2000 TL ve altı fiyata sahip cihazlardan oluştuğunu belirtmekte fayda var.