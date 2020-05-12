AÇSHB ve İŞKUR'dan açıklanan özel ve kamu ilanları belli oldu. 12 Mayıs tarihinde açıklanan ve başvurusu başlayan Kıyı Emniyet Müdürlüğü, Darphane ve diğer kurumların ilanları şu şekilde açıklandı. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.
12 MAYIS TARİHİNDE AÇIKLANAN KAMU KURUMU İLAN NUMARALARI VE SON BAŞVURU TARİHİ;
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ABELTAŞ ACIPAYAM BELEDİYESİ TEMİZLİK ULAŞIM İNŞAAT NAKLİYAT PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Beden İşçisi (Genel)(Beden İşçisi (Temizlik))
6 Açık Pozisyon
15/05/2020
00005491922
ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Aşçı 2 15/05/2020 00005494628
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Avukat 2 15/05/2020 00005494662
ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Aşçı 3 15/05/2020 00005494722
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Muhabere Operatörü 15 15/05/2020 00005494743
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Güverte Enspektörü 3 15/05/2020 00005494753
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Diğer Mühendislier 1 15/05/2020 00005494780
ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
cankurtaran 1 15/05/2020 00005494683
ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Temizlik Görevlisi 19 15/05/2020 00005494817
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mühendis 1 15/05/2020 00005494817
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mühendis 1 15/05/2020 00005494856
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mühendis 1 15/05/2020 00005494860
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mühendis 1 15/05/2020 00005494860
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Büro Memuru 1 15/05/2020 00005494871
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Büro Memuru 4 15/05/2020 00005494875
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mühendis 1 15/05/2020 00005494921
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mühendis 3 15/05/2020 00005494925
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Büro Memuru 6 15/05/2020 00005494927
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Büro memuru 1 15/05/2020 00005494929
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Büro Memuru 4 15/05/2020 00005494931
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Büro Memuru 3 15/05/2020 00005494932
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
uzakyol Birinci Zabiti 12 15/05/2020 00005494950
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mühendis 5 15/05/2020 00005494951
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Büro Memuru 2 15/05/2020 00005494883
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tahlisiye Personeli 15 15/05/2020 00005494894
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Uzakyol İkinci Mühendisi 14 15/05/2020 00005494897
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
gemici 17 15/05/2020 00005494903
TC DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜD
matbaa işçisi 30 15/05/2020 00005495373
TC DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜD
Dökümcü metal 6 15/05/2020 00005495374
TC DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜD
makine Bakım Onarım Teknisyeni 1 15/05/2020 00005495379
TC DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜD
Aşçı Yardımcısı 1 15/05/2020 0000549381
TC DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜD
Froklift Operatörü 1 15/05/2020 0000549382
TC DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜD
Sürekli Döküm ustası 4 15/05/2020 00005495460
TC DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜD
Aşçı 1 15/05/2020 00005495471
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Güvenlik Görevlisi 13 15/05/2020 00005495484
TC DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜD
Kimya Labatuvarı Gürevlisi 2 15/05/2020 00005495497
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Güvenlik Görevlisi 2 15/05/2020 00005495405
TC DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜD
Elektronik Teknolojisi Teknikeri 1 15/05/2020 00005495604
KÖYE HİZMET GÖTÜRMEBİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
Beden İşçisi 2 12/05/2020 00005494304
İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?
İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.
• Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.
• Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;
• Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.
• İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.
• Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.
• Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.
İş arayanlar İŞKUR kayıt işlemleri için;
• İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.
• Karşınıza çıkan sayfada bulunan "Üyelik Sözleşmesi" kısmındaki tüm maddeleri dikkatlice okumalı ve daha sonra altında yer alan "Onaylıyorum" butonuna tıklayarak, onay vermelisiniz. Eğer onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" butonuna tıklayın. (Buraya tıklarsanız üyelik sayfasından çıkarsınız).
• Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra açılan sayfada "T.C. kimlik numarası", "isim," soy isim", "baba adı" ve "doğum tarihi" şeklindeki kimlik bilgilerinizi girmelisiniz.
• Altta bulunan güvenlik kontrolü kısmındaki resimde yazan sayıları "Güvenlik Kontrolü" karşısındaki boş kutucuğa yazmalısınız.
• En altta bulunan uyarıyı da okuduktan sonra sol yanında bulunan boş kutucuğa tıklayarak, işaretledikten sonra "İleri" butonuna tıklayarak, bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.
• Daha sonraki aşamada ise "Adres Bilgileri" ile tercih ettiğiniz "İletişim Bilgileri" kısımlarını doldurmalısınız. En son olarak sayfanın altında İŞKUR üyeliğiniz için özel bir şifre oluşturmalısınız.
• Şifrenizi tekrar girdikten sonra kendinize bir "Güvenlik Sorusu" oluşturup, altındaki "Yanıtınız" karşısındaki kutucuğa da yanıtını yazmalısınız.
• Son olarak en altta bulunan "Üyeliği Oluştur ve Devam Et butonuna tıklayarak İŞKUR kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.
İşveren İŞKUR kayıt işlemleri için;
• İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İşveren" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.
• Açılan sayfada "Tüzel Kişi Bilgileri" kısmını eksiksiz şekilde doldurmalısınız.
• SGK Numarası-Aracı Kodu bilgilerini girdikten sonra karşısındaki "SGK Sicil Numaramı Doğrula" butonuna tıklamalısınız.
• Şirket unvanını girmelisiniz.
• Vergi no (şirketler için zorunlu), "Vergi Kimlik Numarası" bilgilerini girin.
• Ana Faaliyet Grubu bilgisini, listeden seçin.
• Alt Faaliyet Grubu bilgisini, listeden seçin.
• "Kamu" ve "Özel" şeklinde "Yasal Durumu" seçin.
• Kuruluş Tarihini girin.
• Adres ve İletişim Bilgileri kısmını eksiksiz ve doğru şekilde doldurun.
• En altta bulunan "İleri" butonuna tıklayarak, açılan sayfada tüzel kişilik hesap şifre işlemlerini de gerçekleştirdikten sonra İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlayabilirsiniz.
İşverenler ve iş arayanlar İŞKUR kayıt işlemlerini bu şekilde hızlı ve kolay şekilde tamamlayabiliyor. Bu şekilde İŞKUR'un Türkiye genelinde sağladığı iş olanaklarından etkin biçimde faydalanabiliyor.