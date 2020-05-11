İhtiyaç destek kredisi ne zaman ödenecek? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ödeme tarihi! Arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Koronavirüs salgını sonrası hizmete sunulan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini içerisinden yer alan Temel İhtiyaç Kredisi'ne çok sayıda başvuru yapıldı. Bankalar 36 ay vade ve 6 ay ertelemeli kredi imkanı tanıyor. Kamu bankaları tarafından sunulan hane halkı geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 10 bin TL'ye kadar temel ihtiyaç destek kredisine başvuru yapanlar bu kapsamda ödeme tarihlerini öğrenmek istiyor. Halkbank İnternet Şubemize giriş yaparak; Başvuru Bireysel Kredi Başvurusu Kredi Türü: Tüketici Kredisi Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.
TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU EKRANI!
Devlet destekli olarak sağlanacak olan 10 bin TL 36 ay temel ihtiyaç kredisi, 6 ay ödemesiz olarak tahsis edilecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank üzerinden yapılacak olan 10 bin TL temel ihtiyaç destek kredisi başvurusu internet üzerinden online olarak tamamlanacak.
İnternet üzerinden 3 kamu bankası aracılığıyla yapılabilecek olan 10 bin TL kredi başvurusu 36 ay vade ve 6 ay geri ödemesiz seçeneklerle temel ihtiyaç destek kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için önem arz ediyor. Şu ana kadar yüz binlerce kişiye tahsis edilen 10 bin TL destek kredisi, devlet destekli olarak verilecek.
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BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.
Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.
TEMEL İHTİYAÇ KREDİ BAŞVURUSU SORGULAMA NEREDEN YAPILIR?
Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları Ziraat, Halkbank, Vakıfbank tarafından kısa mesaj ile vatandaşlara gönderilecek. Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.
10 BİN TL TEMEL İHTİYAÇ KREDİ ŞARTLARI NE?
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilen 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru şartları belli oldu. İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer bireyler yararlanacak.
ÖDEME NASIL OLACAK?
10.000 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.
7.500 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.
5.000 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.
NASIL ÖDENECEK?
"Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek.
Müşterilere, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacak. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi", bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak; bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor.
ATM'DEN ÇEKİLEBİLECEK
Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.
ÖRNEK ÖDEME TABLOSU
|
Kredi Tutarı (TL)
|
Toplam Vade
|
Ödemesiz Dönem
|
Taksit Tutarı (TL)
|
10.000
|
36 ay
|
6 ay
|
376
|
7.500
|
36 ay
|
6 ay
|
282
|
5.000
|
36 ay
|
6 ay
|
188