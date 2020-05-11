Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce 112 personel istihdam edilecek. Personel alımı ile ilgili ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Önlisans mezunu olarak da 21 Büro personeli, 15 Tahlisiye personeli ve 15 Gözcü Muhabereci alımı yapılacak. İlanlar, Türkiye İş Kurumunun internet adresinde yayınlandıktan sonra başvuru süreci başlayacak.
EN ÇOK HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?
Beden işçisi alımlarında rekor dizeyde ilan bulunuyor. Bugün itibari ile binlerce kişilik alımda adayların herhangi bir iş tecrübesi olmadan başvuru alan ilanlar mevcut.
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Devlet memuru olma şartları nelerdir? Kimler devlet memuru olabilir?
Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Geçmiş senelerde bu konuda bir üst yaş sınırı da bulunmaktaydı. Ancak artık her yaştan kimse devlet memuru olabilir. Bu husus kurumlara bağlıdır. Kimi kurum 30 yaşını doldurmuş olmamak, kimi kurum 40 yaş, kimi kurum da 65 yaşına kadar olan kişileri memur olarak görevlendirebilmektedir.
Devlet memuru olarak görev almak için belli bir eğitim şartı da bulunmaktadır. En az ortaöğretim mezunu kimseler devlet memuru olarak görev alabilmektedirler.
Devlet memuru olarak görev alacak olan kişilerin kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişiler devlet memuru olarak görev alabilirler. Devlet memuru olmak için öncelikle yazımızda da bahsettiğimiz gibi ilk olarak öğreniminizi tamamlamanız gerekmektedir. Yani en az ortaöğretim mezunu olmanız gerekir.
Akabinde her sene yapılmakta olan KPSS yani Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmalı ve gerekli puanı almalısınız. Bundan sonra da memur kadrolarına başvuru yapmalısınız. Şayet puanınız yeterli ve memur olmaya herhangi bir engeliniz bulunmuyorsa memur olarak görev alabilirsiniz.
İŞKUR Kayıt Nasıl Oluşturulur?
İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;
• İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.
• İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.
• Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.
İş Arayan İŞKUR kayıt işlemi için;
Türkiye' deki milyonlarca işsizden birisi olarak iş arayışında iseniz "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklamalısınız.
• İŞKUR üyelik sayfasında açılan "Üyelik Sözleşmesi" maddelerini detaylıca okuduktan sonra onaylıyorsanız sözleşme altında bulunan "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayın(Eğer "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklarsanız, üyelik işlemi sona erer).
İŞKUR üyelik sözleşmesini onayladıktan sonraysa;
• Kimlik bilgilerinizi girin(T.C. kimlik numarası, ad, soyad, baba adı ve doğrum tarihi).
• Sayfadaki "Güvenlik Kontrolü" kısmındaki resimde bulunan sayıları "Güvenlik Kontrolü" yazısının yanındaki kutucuğa doğru ve eksiksiz olarak yazın.
• En altta bulunan uyarı yazısını da okuyarak, "İleri" seçeneğine tıklayın.
• Açılan sayfada adres bilgilerinizi girin(Ülke, il/ilçe, açık adres ve posta kodu).
• İletişim bilgilerinizi girin(ev telefonu, cep telefonu ve e-posta adresi).
• İŞKUR giriş işlemlerinde kullanmak üzere "Bir şifre seçin" kısmında kendi şifrenizi oluşturun.
• "Şifrenizi tekrar girin" kısmına belirlediğiniz şifreyi tekrar girin.
• "Güvenlik Sorusu" oluşturun ve "Yanıtınız" kısmına cevabınızı yazın(şifre hatırlatmada güvenlik amaçlı kullanılır).
• Son olarak en altta yer alan "Üyeliğimi Oluştur ve Devam Et" seçeneğine tıklayın.